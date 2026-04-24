Мерц предложи да се забрза процесот за членство на Украина во ЕУ и да учествува на самити, во Парламентот

Германскиот канцелар Фридрих Мерц им изјави на новинарите по самитот на европските лидери на Кипар дека предложил претпристапен процес за Украина што ќе ја доближи земјата до ЕУ, на пример преку учество во Европскиот совет, Парламентот или Комисијата без право на глас.

„Предложив сега да започнеме процес во рамките на Европската унија што вклучува стратегија за доближување на Украина до Европската унија, чија крајна цел, секако, треба да биде полноправно членство“, рече Мерц.

„На сите им е јасно дека непосредното пристапување на Украина во ЕУ, се разбира, не е можно“, рече Мерц по самитот на ЕУ, на кој присуствуваше претседателот Володимир Зеленски.

Германскиот лидер рече дека добил силна поддршка од своите европски колеги, а главната пречка е пристапот на Киев до внатрешниот пазар – кој, според Мерц, може да биде ограничен на одредени области за да се решат загриженостите кај некои земји-членки. Процесот на пристапување на Западен Балкан би можел да следи сличен пат, рече тој.

Украина го повика европскиот блок да одреди конкретен датум за влез, одбивајќи какви било форми на делумно членство.

Украина има статус на кандидат од 2022 година, но Унгарија го блокираше отворањето на сите шест преговарачки групи, и покрај пофалбите на Европската комисија за темпото на реформите на Киев.

Разговорите за пристапување повторно добија на интензитет по изборниот пораз на унгарскиот премиер Виктор Орбан на 12 април.

Комесарката за проширување на ЕУ, Марта Кос, рече дека очекува отворање на првиот кластер дури откако новата унгарска влада ќе ја преземе функцијата, но можеби веќе за време на кипарското претседателство со Советот на ЕУ.

На прашањето колку брзо Украина би можела да се приклучи на ЕУ, претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, предупреди дека иако сите веруваат дека иднината на Киев е во рамките на блокот, „сите земји-членки знаат колку е тежок процесот на пристапување“.

„Не можеме да се обидуваме да поправиме вештачки моменти и да кажеме дека е за три месеци или за 10 години“, продолжи тој. „Не велам дека можеме да се откажеме од критериумите или процесот базиран на заслуги… [сите ние] треба да дејствуваме со чувство на итност [и] треба да бидеме креативни за да ги решиме проблемите“.

Урсула фон дер Лајен, пак, рече дека на крајот тоа ќе биде „политичка одлука“ донесена од сите главни градови, но процесот на реформи напредува.