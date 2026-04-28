Меланија ги пречека Чарлс и Камила во хит боја од минатата сезона

Вашингтон – Првата дама на САД Меланија Трамп изгледаше многу елегантно во костум во боја на путер додека таа и нејзиниот сопруг, претседателот Доналд Трамп, ги пречекаа кралот Чарлс и кралицата Камила во Вашингтон во државна посета. Четворката позираше пред јужниот трем на Белата куќа, а Меланија блескаше во жолт костим со двојно копчање и чевли со дезен на Маноло Бланик, додека Трамп го носеше неговиот класичен морнарски костум.

Костимот, на дизајнерот Адам Липс, имаше големи тркалезни копчиња на предната страна и остра јака. Липс го дизајнираше и темно синиот капут од свила и волна и тесното здолниште што Меланија го носеше на инаугурацијата на Трамп во 2025 година.

Камила во бел фустан

Кралицата Камила носеше бел фустан од шифон со црни монистра на градите, дизајниран од Ана Валентин. Носеше и брош украсен со американско и британско знаме, подарок за кралицата Елизабета Втора. за време на нејзината прва државна посета на Соединетите Држави во 1957 година. Нејзиниот сопруг, кралот Чарлс, носеше тегет костум со пруги.

Државна посета во сенка на безбедносните мерки

Кралот Чарлс и кралицата Камила се во посета на САД до четврток, 30 април, нивната прва официјална државна посета за време на вториот мандат на претседателот Трамп. Кралската двојка слета во понеделникот попладне, само неколку дена откако вооружен маж се обиде да нападне членови на администрацијата на Трамп за време на вечерата на дописниците во Белата куќа.

Поради драматичниот инцидент што се случи во саботата во главниот град на САД, во тек е итна безбедносна проверка и ќе бидат направени „мали оперативни прилагодувања“ на некои делови од програмата за посета. По вчерашниот прием, кралската двојка се упати во Зелената соба на чај, пред да им се придружи на првата дама и претседателот Трамп на обиколка на пчелните кошници во Белата куќа.

Во текот на следните денови, кралот Чарлс и кралицата Камила ќе се вратат во Белата куќа на серија состаноци, вклучително и билатерална средба меѓу претседателот Трамп и кралот. Во вторник претседателот и првата дама ќе приредат државен прием на Јужниот тревник, по што претседателот ќе и се обрати на јавноста. Посетата на кралот, со која се одбележува 250-годишнината од американската независност од Велика Британија, се подготвува повеќе од една година.