Меланија ги пречека Чарлс и Камила во хит боја од минатата сезона

28/04/2026 07:44

Вашингтон – Првата дама на САД Меланија Трамп изгледаше многу елегантно во костум во боја на путер додека таа и нејзиниот сопруг, претседателот Доналд Трамп, ги пречекаа кралот Чарлс и кралицата Камила во Вашингтон во државна посета. Четворката позираше пред јужниот трем на Белата куќа, а Меланија блескаше во жолт костим со двојно копчање и чевли со дезен на Маноло Бланик, додека Трамп го носеше неговиот класичен морнарски костум.

Костимот, на дизајнерот Адам Липс, имаше големи тркалезни копчиња на предната страна и остра јака. Липс го дизајнираше и темно синиот капут од свила и волна и тесното здолниште што Меланија го носеше на инаугурацијата на Трамп во 2025 година.

Камила во бел фустан
Кралицата Камила носеше бел фустан од шифон со црни монистра на градите, дизајниран од Ана Валентин. Носеше и брош украсен со американско и британско знаме, подарок за кралицата Елизабета Втора. за време на нејзината прва државна посета на Соединетите Држави во 1957 година. Нејзиниот сопруг, кралот Чарлс, носеше тегет костум со пруги.

Државна посета во сенка на безбедносните мерки
Кралот Чарлс и кралицата Камила се во посета на САД до четврток, 30 април, нивната прва официјална државна посета за време на вториот мандат на претседателот Трамп. Кралската двојка слета во понеделникот попладне, само неколку дена откако вооружен маж се обиде да нападне членови на администрацијата на Трамп за време на вечерата на дописниците во Белата куќа.

Поради драматичниот инцидент што се случи во саботата во главниот град на САД, во тек е итна безбедносна проверка и ќе бидат направени „мали оперативни прилагодувања“ на некои делови од програмата за посета. По вчерашниот прием, кралската двојка се упати во Зелената соба на чај, пред да им се придружи на првата дама и претседателот Трамп на обиколка на пчелните кошници во Белата куќа.

Во текот на следните денови, кралот Чарлс и кралицата Камила ќе се вратат во Белата куќа на серија состаноци, вклучително и билатерална средба меѓу претседателот Трамп и кралот. Во вторник претседателот и првата дама ќе приредат државен прием на Јужниот тревник, по што претседателот ќе и се обрати на јавноста. Посетата на кралот, со која се одбележува 250-годишнината од американската независност од Велика Британија, се подготвува повеќе од една година.

Што да направите ако ве нападне куче
Французин (18) лижнал сламка и ја вратил во апаратот за сок во Сингапур. Се соочува со затворска казна
Астероид што се движи кон Земјата има моќ на 22 атомски бомби
Репортажа: Зошто Анталија е магична за Македонците ( и за сите во светот)?
Дури и малку алкохол може да го оштети мозокот, покажува студија
Кралот на Данска го помина Гренлад со санка со кучиња. Тоа беше порака за Трамп
Американски и советски војници се сретнаа на реката Елба
НАСА ќе го лансира првото нуклеарно вселенско летало на Марс во 2028 година

