Убиец преправен во адвокат уби водач на банда во судницата во Шри Ланка

Водач на озлогласена банда почина откако беше застрелан во судница во Шри Ланка од напаѓач преправен во адвокат, потврди полицијата.

Според полициски извори, напаѓачот користел револвер кој во шуплива книга го прошверцувала жена осомничена дека помагала во извршувањето на кривичното дело, која се уште е во бегство.

Водачот на бандата Санјева Кумар Самаратна, познат и како Ганемула Санџива, бил изведен на судско рочиште кога бил застрелан. Полицијата соопшти дека тој бил осомничен за повеќекратни убиства.

He was still breathing, No urgency to take him to hospital

Sanjeewa Kumara Samararathne alias “Ganemulla Sanjeewa” allegedly had some life left in him after the shooting incident in court today, but there was no urgency to rush him to hospital.

People speaking inside the… pic.twitter.com/RGBW7gSQdn

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) February 19, 2025