Мечка забележана на паркинг во Ростуше, жителите исплашени

31/03/2026 10:18

Жителите на Ростушевчера попладне забележале мечка на паркинг простор во селото. Инцидентот предизвикал страв и вознемиреност меѓу локалното население.

Според очевидци, мечката била забележана додека шетала меѓу паркираните возила, а кучиња почнале да ја лаат, по што таа се повлекла.

Засега нема информации за повредени лица или причинета материјална штета. Жителите апелираат на претпазливост, особено во вечерните часови. објави Скопје1.мк

Посебен режим на сообраќај во Скопје поради посетата на Милатовиќ
Без струја делови од Бутел и Карпош, Побожје, Бродец, Танушевци, Брест и Малино
Денот на правосудството – 31 Март: помеѓу историјата, реформите и новите предизвици
Облачно со дожд и заладување до петок, на планините снег
Астрономски календар
Јавна расправа за прогласување на Белчишко Блато за парк на природата
Ѓорѓиевски ја разрешил без образложение директорката на „Лајка“, од „Анима мунди“ велат дека е одлуката е политичка
Ристоска: Обвинителите се оставени сами да бидат цел на напади и клевети

