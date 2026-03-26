Мбапе негира дека му третирале погрешно колено

Фудбалерот на Реал Мадрид, Килијан Мбапе, ги негираше извештаите дека медицинскиот персонал на клубот по грешка го третирал здравото колено. Новинар од францускиот „RMC Sport“, пред два дена објави дека во декември 2025 година, Реал Мадрид не успеал да открие делумно кинење на лигаментите на левото колено на играчот, бидејќи наместо тоа го скенирале неговото здраво десно колено.

Мбапе одигра три натпревари за тимот пред конечно да му биде дијагностицирана повредата. На 31 декември, Реал Мадрид издаде медицински извештај со кој се потврдува повредата, а ажурирање следеше во март 2026 година откако играчот отпатува во Париз на дополнителни прегледи, што доведе до негово отсуство повеќе од три недели.

– Информацијата дека Реал го прегледал погрешното колено е неточна. Можеби јас носам некаква индиректна одговорност за оваа ситуација, бидејќи кога не ја споделувате вашата повреда и што се случува, тоа остава простор за толкување и сите брзаат да ги пополнат празнините. Сега, во врска со Реал Мадрид, секогаш имавме прилично јасна комуникација – без разлика дали кога ја започнав рехабилитацијата во Мадрид или кога бев во Париз, каде што бев придружуван од лекарот, физиотерапевтот и фитнес тренерот на клубот. Работевме во Париз, така што нема проблеми со тоа. Се наоѓаме во важен момент од сезоната. Тимот играше добро без мене. Кога се повредив, не бев достапен и луѓето мислеа дека сум единственото решение, но тоа не е случај. Тимот е важен. Никогаш не сум бил некој – ниту како поединец ниту како играч – кој се задржува на жалење. Фокусиран сум на сегашноста и непосредната иднина. Се чувствувам добро, ова делумно е благодарение на мојот клуб, кој добро се грижеше за мојата физичка подготвеност. Многу сум среќен што сум тука, што сум достапен и целосно подготвен. Подготвен сум да играм против Бразил, го цитира ESPN 27-годишниот Французин.

Пријателскиот натпревар Бразил – Франција ќе се одржи во САД вечер со почеток во 21 часот.