Масовно не се издаваат фискални сметки, кај 30 отсто од контролираните субјекти утврдени неправилности

Управата за јавни приходи во првите четири месеци од 2026 година кај над 40 отсто од контролираните субјекти утврдила неправилности согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања (ЗРГП), од кои 30 отсто се неправилности кои директно значат неиздавање фискални сметки, издавање непропишани сметки и непоседување фискална каса.

Во овој период, како што соопшти УЈП, биле спроведени вкупно 960 теренски контроли за фискализација, што е зголемување за 5 отсто во однос на истиот период во 2025 година. Со контролите беа опфатени различни типови деловни субјекти: 434 угостителски објекти; 318 трговски објекти; 201 услужен објект; 7 приредувачи на игри на среќа.

Од УЈП посочуваат дека контролите се реализирани врз основа на пријави од граѓани преку линијата 198, интерни анализи на УЈП и координација со други надлежни институции.

„За одбележување е фактот дека граѓаните се охрабриле повеќе да пријавуваат неправилности преку Контакт центарот и Инфо линијата на УЈП. Така, во овој период пристигнати се вкупно 887 пријави од граѓани, што е зголемување за 36% во однос на минатогодишниот број на пријави. УЈП потсетува дека граѓаните можат директно да пријавуваат неправилности и преку апликацијата МојДДВ“, велат од УЈП.

Кај 395 субјекти се констатирани неправилности согласно ЗРГП. Загрижува фактот што бројот на субјекти со утврдени неправилности бележи раст и покрај континуираните мерки на УЈП. Додека минатата година неправилности биле утврдени кај 32% од контролираните субјекти, оваа година тој процент е зголемен на 42%.

За утврдените неправилности во првите четири месеци од 2026 година изречени се глоби на правното лице и одговорното лице кај 395 субјекти. Најчеста неправилност и понатаму останува неиздавањето фискални сметки, при што во првите четири месеци од 2026 година се изречени 242 глоби по овој основ. Значителен раст е евидентиран и кај прекршоците поврзани со невоведување фискален систем, каде бројот на изречени глоби е зголемен од 7 на 32 во споредба со минатата година.

Поради повторено неиздавање фискални сметки во период од две години, на 25 субјекти им е изречена мерка привремена забрана за вршење дејност – запечатување на објектите.

Управата за јавни приходи најавува засилено теренско присуство со зголемен број на контролори на територијата на целата држава. УЈП веќе постапува согласно нова методологија на контроли, што вклучува и вкрстени проверки за утврдување на веродостојноста на прикажаните приходи кај даночните обврзници.

„Насочени сме кон откривање на моделите, ризиците и механизмите преку кои се создава неевидентираниот промет, не само да констатираме разлики, туку на разоткривање на тековите на неформалните економски активности и непријавените даноци“, велат од УЈП.

На даночните обврзници кај кои е утврден неевидентиран промет им се укажува истиот доброволно да го евидентираат во книговодствената евиденција и соодветно да го прикажат во даночните пријави. Доколку даночните обврзници не извршат доброволно усогласување, УЈП ќе спроведува дополнителни даночни контроли и ќе преземе санкции согласно законските прописи.