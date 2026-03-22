Масовни антивладини протести во Прага
Илјадници Чеси протестираа вчера во Прага на најголемите антивладини демонстрации,од 2019 година. Тие го изразија незадоволството од намалувањето на воените трошоци под водство на премиерот Андреј Бабиш, стравувајќи дека неговата администрација ќе преземе мерки против медиумите со најавениот закон по примерот на тој за „странски агенти“ во Русија.
Massive protests in Prague today, against the pro-Russian kleptocrat Andrej Babis, as he plans to implement Kremlin style “foreign agent” laws to begin the process of turning the country into a shit hole like Russia. pic.twitter.com/luyWol5yAe
— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 21, 2026
Демонстрантите, носејќи чешки знамиња и знамиња на Европската Унија, почнаа да пристигнуваат неколку часа пред почетокот на митингот на висорамнината Летна во Прага, а организаторите проценија дека околу 250.000 луѓе се собрале на демонстрациите, пренесува Ројтерс.