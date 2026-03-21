Огромен протест во Прага против владата на Бабиш. Се собраа 250.000 луѓе

Десетици и десетици илјади Чеси се приклучија на најголемите антивладини демонстрации од 2019 година во саботата, протестирајќи против намалувањата на буџетот за одбрана одобрени од премиерот Андреј Бабиш и стравувањата дека неговата влада ќе ги таргетира државните медиуми, објави Ројтерс.

Демонстрантите почнаа да пристигнуваат неколку часа пред почетокот на протестниот марш на Летна, која гледа кон историскиот центар на Прага. Многумина од нив мавтаа со чешки и европски знамиња. Организаторите на протестот проценуваат дека околу 250.000 луѓе се приклучија на демонстрациите.

„Тука сум затоа што ми е грижа за иднината на мојата земја“, рече 22-годишниот Томас Халупка. „Разочарувачки е што сегашната влада се обидува да манипулира со слободните и независни медиуми, слободата и демократијата се фундаментални“, додаде тој.

Премиерот Бабиш и неговата популистичка партија Движење на незадоволни граѓани (АНО) се вратија на власт во декември минатата година по четири години во опозиција. Тој предводи коалиција во која се вклучени десничарски и крајно десничарски партии.

Организаторите на протестите од невладината организација „Милион моменти за демократија“ предупредија дека земјата би можела да тргне по патот на Словачка или Унгарија, кои се судрија со Европската комисија околу прашањата за владеењето на правото.

Letná. 21. března 2026. Plná Letná. Plná Letná je odpovědí na otázku, jestli nám to je jedno. Není. — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 21, 2026

„Не сакаме да бидеме Унгарија“, рече наставничката Хана Маланикова. „Не сакаме ни да го следиме примерот на Словачка, па затоа е време да се разбудиме“, повика таа.

Критичарите, исто така, изразија загриженост за промените во владината политика, а минатиот месец сличен протест привлече 90.000 луѓе во поддршка на претседателот Петр Павел, кој се спротивстави на назначувањата на министрите во владата на Бабиш и распределбата на средствата за одбрана.

Демонстрантите, исто така, ги критикуваа плановите за промена на финансирањето на јавната телевизија, предупредувајќи дека тоа би можело да ја поткопа нејзината независност. Исто така, загрижувачки се плановите за заострување на правилата за објавување од страна на невладините организации.