Маларија во Македонија: Патници од Скопје и Куманово се вратиле заразени од Африка

17/03/2026 19:47
Фото: Б. Грданоски

Два случаи на маларија се регистрирани во Македонија во февруари, кај лица од Куманово и Скопје, на возраст од 40 до 60 години, по патувања во Занзибар и Сиера Леоне. Двајцата биле лекувани во болнички услови и се испишани во добра општа состојба, што покажува дека инфекцијата била навреме препознаена, но и дека ризикот од вакви заболувања не завршува на аеродромската писта.

Овие случаи не значат локално ширење на маларија, но се јасно предупредување дека патувањата кон африкански и други ендемски подрачја носат здравствени ризици што лесно се потценуваат. Маларијата е паразитска болест што најчесто се пренесува преку убод од заразен комарец, а Светската здравствена организација предупредува дека првите симптоми обично се појавуваат 10 до 15 дена по инфекцијата. Најчести се треска, главоболка и студеници, а без навремено лекување болеста може да премине во тешка и животозагрозувачка форма.

Во земја како Македонија, каде маларијата не е ендемска, токму патниците се најслабиот безбедносен прстен во системот. Симптомите лесно можат да се помешаат со грип, вирус или обична исцрпеност по патување, а тоа го прави раното тестирање клучно. Особено затоа што Светската здравствена организација и ЦДЦ нагласуваат дека кај луѓе кои доаѓаат од неендемски средини болеста може брзо да напредува ако не се препознае навреме.

 

