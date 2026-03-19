Макрон: Престанете да ги напаѓате постројките за гас и нафта на Блискиот Исток

Францускиот претседател Емануел Макрон повика на запирање на нападите врз нафтените и гасни постројки на Блискиот Исток, по разговорите со американскиот претседател Доналд Трамп и катарскиот емир Тамим бин Хамад Ал Тани за војната во Иран.

„Во наш заеднички интерес е без одлагање да спроведеме мораториум на нападите насочени кон цивилната инфраструктура, особено објектите за снабдување со енергија и вода“, рече Макрон во објавата на платформата X.

Штотуку разговарав со емирот на Катар и претседателот Трамп по нападите што ги погодија денеска капацитетите за производство на гас во Иран и Катар.

„Цивилите мора да бидат заштитени“

„Цивилното население и нивните основни потреби, како и безбедноста на снабдувањето со енергија, мора да бидат заштитени од воена ескалација“, додаде тој. Макрон рече дека разговарал со Ал Тани и Трамп „по нападите што ги погодија капацитетите за производство на гас во Иран и Катар“ во средата.

Катар е еден од најголемите светски производители на гас и исто така игра клучна улога во глобалното снабдување со течен природен гас.

Бродовите практично не минуваат низ Хормуз

Во моментов речиси ниту еден брод не минува низ Ормускиот теснец, клучен поморски пат за транспорт на нафта и гас, поради стравувањата од ирански напад. Техеран започна ракетни и беспилотни напади низ регионот и постави мини во стратешки важниот теснец како одговор на американско-израелската кампања што започна на 28 февруари.

Во поново време, имаше стравувања дека завојуваните страни сè повеќе би можеле да ја таргетираат виталната инфраструктура за водоснабдување за населението во Иран и земјите од Персискиот залив, вклучувајќи ги и постројките за бигор.

Во Бахреин, важна станица за третман на вода беше погодена од ирански напад пред неколку дена. Имаше извештаи и за напад на фабрика за бигор во Иран.