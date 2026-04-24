Макрон: Крајот во политиката?

Одговарајќи на прашање од ученик во француско-кипарското училиште во Никозија, Кипар, францускиот претседател Емануел Макрон рече нешто што ги остави сите во неизвесност, вклучително и некои од неговите помошници кои беа присутни.

„Не сум се занимавал со политика претходно, ниту ќе се занимавам со тоа потоа“, рече тој, предизвикувајќи прашања дали трајно ќе ја напушти политиката на крајот од овој мандат, на пролет следната година.

Според францускиот устав, Макрон не може да се кандидира за претседател следната година. Но, тој би можел повторно да се кандидира во 2032 година или да бара друга политичка работа.

Кога пристигна европскиот самит тој одби да го разјасни својот коментар на новинарите кои го прашуваа за тоа. Контактирана од „Политико“, неговата придружба се обиде да го намали значењето на коментарот.

„[Француското] претседателство не е политика“, рече лицето блиско до Макрон, објаснувајќи дека можеби мислел дека нема да се занимава со политика во политичка партија.