Макрон: Крајот во политиката?

24/04/2026 08:57

 

Одговарајќи на прашање од ученик во француско-кипарското училиште во Никозија, Кипар, францускиот претседател Емануел Макрон рече нешто што ги остави сите во неизвесност, вклучително и некои од неговите помошници кои беа присутни.

„Не сум се занимавал со политика претходно, ниту ќе се занимавам со тоа потоа“, рече тој, предизвикувајќи прашања дали трајно ќе ја напушти политиката на крајот од овој мандат, на пролет следната година.

 Според францускиот устав, Макрон не може да се кандидира за претседател следната година. Но, тој би можел повторно да се кандидира во 2032 година или да бара друга политичка работа.

Кога пристигна европскиот самит тој одби да го разјасни својот коментар на новинарите кои го прашуваа за тоа. Контактирана од „Политико“, неговата придружба се обиде да го намали значењето на коментарот.

 „[Француското] претседателство не е политика“, рече лицето блиско до Макрон, објаснувајќи дека можеби мислел дека нема да се занимава со политика во политичка партија.

Поврзани содржини

Норвешка планира забрана за социјални мрежи за деца под 16 години
ЕУ за прв пат воведе санкции против Киргистан поради помагање на Русија
Трамп објави продолжување на примирјето меѓу Либан и Израел за три недели
САД го одобрија првиот голем договор за подморници во рамките на АУКУС
Загинат и петмина ранети во оружена престрелка во трговски центар во американската сојузна држава Луизијана
Аргентинската влада забрани пристап на новинарите во претседателската палата
Папата Лав ги повика САД и Иран да се врата на преговарачка маса
„Не, не би го користел“: Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје против Иран

