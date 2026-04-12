Македонските ракометарки изборија Европско, и покрај поразот од Словенија

Женската македонска ракометна репрезентација и покрај поразот попладнево од Словенија со 27:18 во последното коло од квалификациите за ЕХФ ЕУРО 2026 избори пласман Европското првенство што ќе се игра во Полска, Турција, Чешка, Словачка и Романија. Македонските ракометарки го освоија третото место во групата 3, зад Германија и Словенија, а пред Белгија, воедно успеаја да се изборат да бидат една од четирите најдобро третопласирани селекции од шесте групи.

На дуелот со Словенија, домаќинот кој важеше и за фаворит ја потврди улогата и веќе во првиот дел обезбеди предност и по 30 минути игра резултатот беше 15:8. Во вториот дел Словенките има во неколку наврати двоцифрена предност.

Најдобар поединец во македонскиот состав беше голманката Андреа Илиќ, која дуелот го заврши со 14 одбрани, додека Андреа Јанкуловска беше најпрецизна со 4 голови.

На вториот дуел во групата Германија ја совлада Белгија со 45:25.

Германија е прва со максимални 12 бода, пред Словенија со 8. Македонските ракометари освоија 2 колку и Белгија, но поради подобриот меѓусебен скор нашите ракометарки го освоија третото место.

За женската македонска ракометна репрезентација ова е осмо учество на Европско првенство, а трето во низа.