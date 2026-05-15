Македонските фудбалери против Турција во Истанбул на 1 јуни

Македонската фудбалска репрезентација на 1 јуни ѝ гостува на Турција во контролен натпревар во Истанбул, официјално потврди денеска Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ).

Натпреварот ќе се одигра на стадионот „Шукру Сараџоглу / Чобани“ со почеток во 19:30 часот по македонско време.

Репрезентацијата на Турција е учесник на Светското првенство 2026 и ќе биде сериозен тест за избраниците на селекторот Гоце Седлоски.

Претходно, македонската репрезентација на 29. мај ќе одигра контролен натпревар против Босна и Херцеговина во Сараево.