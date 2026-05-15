Бекам прв британски спортски милијардер

15/05/2026 17:28

Лондон – Поранешниот англиски фудбалер Дејвид Бекам стана првиот британски спортски милијардер, објави денеска „Сандеј Тајмс“ во најновата листа најбогати луѓе во Велика Британија за 2026 година.
Заедничкото богатство на Дејвид Бекам и неговата сопруга Викторија се проценува на 1,185 милијарди фунти.
Поранешниот капитен на англиската фудбалска репрезентација денес е косопственик на Интер Мајами, кој се смета за највредна франшиза во американската МЛС лига со проценета вредност од 1,45 милијарди долари.
Бекам, кој беше прогласен за витез минатата година, исто така, има големи примања и како амбасадор за брендови како „Адидас“ и „Хуго Бос“.
Голем дел од богатството на Викторија Бекам доаѓа од модната компанија што ја изгради по нејзината светска слава со групата „Спајс Грлс“.

Поврзани содржини

Андреас Трајковски ја отвора сезоната со амбиции за нов македонски рекорд и настап на ЕП во Бирмингем
„Го нема кога најмногу треба“: Дончиќ е во фокусот во НБА поради повредите
Распаѓање на системот во Реал. Мбапе и Арбелоа се скараа јавно по натпреварот
Анчелоти го продолжи договорот со Бразил до 2030 година
HWA пристигнува на легендарната трка 24 часа Нирбургринг со три тркачки модели EVO.R
Убедлива победа за македонските ракометари на гостувањето кај Словачка
ФИФА го „откачи“ од списокот судии за СП, а УЕФА го назначи да суди во финалето на ЛШ
Халанд, Рајс, Раја… Објавени се номинираните за наградата играч на годината во Премиер лигата

Најчитани