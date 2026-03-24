Македонските фудбалери отпатуваа за Копенхаген

24/03/2026 16:47

Македонската фудбалска репрезентација попладнево со чартер лет отпатува за Копенхаген каде в четврток од 20:45 часот ќе се соочи со домаќинот Данска во полуфиналето од плејофот за пласман на Светското првенство 2026.

Избраниците на селекторот Гоце Седлоски во текот на утрешниот ден ќе го одржат официјалниот тренинг на стадионот „Паркен“, чиј капацитет, според извештаите, е целосно распродаден за натпреварот в четврток.

Победникот од дуелот во Копенхаген за противник во финалето од мундијалскиот плејоф ќе игра со победникот од полуфиналниот бараж меѓу Чешка и Ирска, закажан во истиот термин на Фортуна Арена во Прага.

Македонската репрезентација досега има одиграно три натпревари против Данска со скор од една победа, едно реми и еден пораз.

Испишана историја на скијањето: Кристалниот глобус за прв пат оди во Јужна Америка
Нема проширување на Лигата на шампионите
Познати се четвртфиналните двојки на Мастерсот во Мајами
ФИФА откажа 2.000 хотелски резервации за СП 2026 година во Филаделфија
Од септември регионални лиги во ракомет со македонски, српски и црногорски екипи
Зидан постигна договор за преземање на француската репрезентација
Алкараз загуби од Корда во третото коло на Мастерсот во Мајами
Меси го надмина Пеле по број на голови од слободни удари, но се уште не е на врвот

