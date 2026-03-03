Македонски државјани од Абу Даби ќе се евакуираат со комерцијален лет, се финализираат деталите

Амбасадата на Република Северна Македонија во Абу Даби, во координација со локалните власти во Обединетите Арапски Емирати, активно работи на финализирање на деталите околу организацијата за комерцијален лет за евакуација на македонски државјани од Абу Даби, соопшти вечерва Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Се повикуваат сите граѓани кои се заинтересирани за евакуација, а сè уште не се пријавиле, во најкраток рок да стапат во контакт со Амбасадата во Абу Даби преку следните контакти:

Телефон: +971 56 441 7532

Е-маил: [email protected]

– Безбедноста на македонските државјани останува највисок приоритет. Пријавените лица навремено ќе бидат информирани за понатамошните чекори и условите за безбедна реализација на евакуацијата, велат од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Претходно МНР НТ информираше дека од почетокот на конфликтот до денеска вкупно 473 македонски државјани стапиле во контакт со дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во Тел Авив, Доха и Абу Даби. – Од нив, 19 лица се пријавени од Израел, 106 од Катар, а 348 граѓани се обратиле до дипломатско-конзуларното претставништо во Абу Даби. Во оваа бројка се вклучени и 18 лица од Кувајт, како и 12 лица од Бахреин – соопшти МНРиНТ.