Македонската фудбалска репрезентација гостува кај Турција

01/06/2026 08:30

Македонската фудбалска репрезентација вечерва ќе одигра уште еден пријателски дуел. Најдобрата селекција гостува кај Турција уште еден учесник на Светското првенство кое почнува на 11.јуни. По натпреварот во Сараево со Босна и Херцеговина (0:0), селекторот Гоце Седлоски ќе има прилика да испроба играчи на кои ќе смета за следниот циклус натпревари во Лигата на Нациите.

На прес конференцијата во пресрет на дуелот и за важноста на овој тип натпревари се осврна репрезентативецот Езѓан Алиоски, кој порача дека ваквите натпревари се од големо значење за развојот на селекцијата.

–  Ова се натпревари од кои можеме многу да научиме. Против Босна и Херцеговина покажавме добри работи, но јасно е дека е потребно време за да се воиграме. Секој ваков натпревар е ново искуство и нов чекор напред за тимот“, рече Алиоски.

Контролниот натпревар меѓу Турција и Македонија ќе се одигра на стадионот „Шукру Сарачоглу“ со почеток во 18:30 часот, а македонскиот национален тим тренираше синоќа на теренот каде ќе се игра натпреварот.

