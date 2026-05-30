Сонот на Арсенал се распрсна во пеналите. Премногу се бранеше. Парис Сен Жермен ја одбрани титулата

Тоа беше ремек-дело кое го држеше фудбалскиот свет во својот стисок, тензијата растеше експоненцијално, сè беше на коцка. За Париз Сен Жермен, имаше можност јасно да стави до знаење дека ова е династичен тим; реткоста на задржувањето на титулата во Лигата на шампионите.

За Арсенал, беше едноставно. Тоа требаше да биде прв триумф во ова натпреварување по нивниот прв триумф во Премиер лигата по 22 години; она што промени сè во расположението околу клубот.

Тоа беше судир на стилови, Арсенал се бранеше со карактеристична агресивност откако Каи Хаверц ги доведе во водство во раните фази. Напаѓачот го постигна победничкиот гол во овој натпревар за Челзи против Манчестер Сити во 2021 година. Дали беше подготвен повторно да биде херој?

ПСЖ се собра, Усман Дембеле израмни од пенал во 65. минута и тоа беше момент кога ракавиците се симнаа, двата тима притискаа, сите свесни дека најверојатно ќе се сведе на еден момент. И, кога тимовите не можеа да се одвојат по продолженијата, тоа се случи во изведувањето на пенали.

Тоа беше најдолгиот пат за Габриел Магаљаеш, одбранбениот титан на Арсенал, да го изведе последниот удар во регуларните пет рунди. Неговиот соиграч, Еберечи Езе, кој влезе како замена, ја промаши целта во втората рунда, аа Давид Раја да го израмни резултатот со тоа што му одбран на Нуно Мендеш во третата рунда.

Габриел мораше да постигне гол за да го одржи Арсенал во живот. Срцето му чукаше силно. Исто како и на сите. И сето тоа беше премногу. Габриел се обиде да постигне гол, а топката сè уште се креваше додека ја поминуваше пречката. Навивачите на ПСЖ зад голот запалија црвени факели во знак на прослава. Арсенал беше скршен. Нивниот напор беше херојски. Не беше доволно.

Артета даде приоритет на цврстината со својот избор. А зошто да не? Тоа му функционираше цела сезона. Тој го избра Мартин Едегар пред Х-факторот на Езе; никогаш немаше да игра со двајцата во средината на теренот. Му требаше поодбранбен играч покрај Деклан Рајс и тоа беше Мајлс Луис-Скели, а не Мартин Зубименди. Луис-Скели беше одличен.

На Артета не му пречеше ако ПСЖ ја држеше топката. Што и го направија. Стануваше збор за тоа дали неговиот тим може да ги компресира просторите и да ги држи на растојание во последната третина. Дали можат да се држат исправено во пресметките еден против друг. Што честопати стануваше две пресврти во корист на Арсенал. Или дури и повеќе од тоа. Играчите на Артета работеа неуморно за да се покријат еден со друг.

Планот функционираше совршено во првото полувреме од регуларното време. ПСЖ се фрустрираше.

Арсенал го мереше својот напредок во стартовите. Москера победи во голем натпревар против Хвича Квараскелиа, додека Габриел направи серија од нив.

ПСЖ одлучи да биде трпелив. Израмнувањето ќе дојде сè додека ги разработуваат своите шеми и ротации. Дури и ако нивните противници беа насекаде околу нив.

Кога конечно го направија тоа, почувствуваа како им се зголемуваат надежите. Стартот на Москера врз Квараскелиа беше несмасен. Тоа беше чист пенал и можеби втор жолт картон за Москера, кој доби жолт картон за трошење време во 47. минута. Тој беше поштеден од двојната казна. Реализацијата на Дембеле беше ниско во аголот

Одговорот на Артета беше смел. Го извади Москера. И, уште подраматично, Виктор Ѓекереш за Едегар. Арсенал излезе од своите школки и сакаше да напаѓа, а не само да се брани.

Луис Енрике направи измени во второто продолжение, отстранувајќи ги Маркињос и Витиња. Неговиот број на ѕвезди се намали. Ашраф Хакими ја презеде капитенската лента. Дезире Дуе презеде поголема одговорност. ПСЖ се врати во напаѓачки ритам, иако Ѓокереш за малку не постигна гол на крајот од мечот. А потоа дојдоа пеналите.