Ливерпул го отпушти Арне Слот. Ираола е прв на листата да го замени

Ливерпул го отпушти Арне Слот по проблематичната одбрана на титулата во Премиер лигата и веројатно ќе се сврти кон Андони Ираола за негова замена. Слот е отпуштен веднаш и, како што велат од Ливерпул, со голема неподготвеност по прегледот на сезоната која беше засенета од смртта на Диого Жота и со 19 порази во сите натпреварувања.

Со квалификациите за Лигата на шампионите обезбедени на последниот ден, а хиерархијата на Ливерпул неколку месеци тврдеше дека го поддржуваат холандскиот тренер, 47-годишникот очекуваше да остане на чело.

Сепак, Ливерпул смета дека стилот на игра на тимот треба да еволуира кон поагресивен пристап и да одговори на промените во Премиер лигата. Таа визија ја зголемува веројатноста Ираола – кој беше назначен за главен тренер на Борнмут од Ричард Хјуз, сега спортски директор на Ливерпул – да биде назначен за наследник на Слот.

Во соопштението на веб-страницата на клубот, сопствениците напишаа: „Ова беше тешка одлука за нас, како што се подразбира за клубот. Придонесот што Арне го даде за ФК Ливерпул во времето додека беше со нас беше значаен и – најважно од сè за навивачите и за нас самите – успешен.

„Како таков, нашата благодарност за сè што постигна не можеше да биде поголема, особено затоа што беше поткрепена со работна етика, трудољубивост и ниво на експертиза што дополнително го нагласија нашиот став дека тој е лидер во својата област.

Во исто време, колективно дојдовме до заклучок дека промената е неопходна за клубот да продолжи напред. Повторно, мора да се нагласи дека ова не е одлука донесена лесно“.

Во соопштението, исто така, се оддаде почит на начинот на кој Холанѓанецот се справи со смртта на Жота, велејќи: „Тој, исто така, помогна во водењето на клубот низ еден од најтешките периоди што може да се замислат по загубата на Диого. Сочувството и човечноста што ги покажа во текот на тој период кажуваа многу за него како личност.“

Сепак, во соопштението се продолжува: „Сепак, заклучокот до кој дојдовме е изграден врз верувањето дека траекторијата на тимот најдобро се решава преку промена на насоката. Тоа не ја намалува работата што Арне ја направи тука, ниту почитта што ја имаме кон него. Ниту пак е одраз на неговите таленти. Напротив, тоа укажува на потребата од поинаков пристап.

„Арне си заминува со наша благодарност, со титула во Премиер лигата на негово име и со знаење дека тој и неговото семејство секогаш ќе бидат добредојдени назад на Енфилд“.

Ливерпул сака брзо да најде замена, а Ираола е достапен откако го напушти Борнмут. За 43-годишникот има интерес од Милан, Баер Леверкузен и Кристал Палас, но досега не се посветил на следната фаза од својата импресивна тренерска кариера.

Слот го водеше Ливерпул до рекордна 20-та титула во лигата во својата прва сезона во клубот и направи транзицијата од ерата на Јирген Клоп да изгледа беспрекорна. Ливерпул признава дека неговото отпуштање изгледа неправедно во контекст на тоа достигнување плус начинот на кој се однесуваше во текот на неговите две години на чело.

Но, откако инвестираше речиси 450 милиони фунти во нови засилувања минатото лето, Ливерпул сериозно назадуваше, а навивачите се свртеа против стилот на игра на тимот во последните месеци.

Ливерпул би можел да се смета за несреќен што ги извлече Манчестер Сити во ФА Купот и Пари Сен Жермен во Лигата на шампионите, но нивната одбрана на титулата сериозно се влоши. Со исклучок на Хуго Екитике, новите засилувања, како што се Флоријан Вирц од 116 милиони фунти и британското рекордно засилување Александар Исак од 125 милиони фунти, не успеаја да постигнат резултати, а етаблираните играчи како Мохамед Салах, Ибрахима Конате и Алексис Мек Алистер претрпеа сериозен пад во формата. Проблемите со прекините и во отворената игра го уништуваа тимот во текот на целата сезона.

Салах ги критикуваше методите на Слот пред да го напушти клубот, а главниот тренер се држеше на дистанца од тимот за време на нивниот почесен круг на „Енфилд“ во последниот ден.

Во услови на вознемиреност меѓу навивачите и тимот, Ливерпул дојде до заклучок дека заминувањето на Слот е неизбежно во одреден момент и сега дејствуваа за да избегнат нарушување на следната сезона. Се очекува и персоналот на Слот да замине, иако засега нема соопштение од клубот за нивните позиции. (Гардијан)