Шок во Париз, Ѓоковиќ испушти 2:0, елиминиран е од Ролан Гарос

29/05/2026 21:13

Деветнаесетгодишниот Жоао Фонсека направи сензација во шеснаесетфиналето на Ролан Гарос, нокаутирајќи го српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ со 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Младиот Бразилец, кој моментално е на 30-то место во светот, го запре Ѓоковиќ во неговата потрага по 25-та титула на Гренд Слем по речиси пет часа игра. Во осминафиналето, тој ќе се соочи со победникот од натпреварот помеѓу Каспер Руд и Томи Пол.

Ова беше само седмиот Гренд Слем натпревар во кариерата на Новак Ѓоковиќ, кој заврши во одлучувачки петти сет, откако претходно водеше со 2:0 во сетови. Австриецот Јирген Мелцер досега беше единствениот играч кој успеа да надомести за дефицит од 2:0 против Ѓоковиќ, а тоа го направи и на Ролан Гарос во 2010 година.

Ѓоковиќ го отвори натпреварот многу добро и му го одзеде сервисот на Фонсека во првиот гем, а потоа го потврди брејкот со брз гем без да изгуби поен за водство од 2:0. Во продолжението, Ѓоковиќ повторно му го одзеде сервисот на противникот за предност од 4:1.

Иако изгледаше безбеден, во текот на еден гем се пожали на суви очи поради топлината и побара капки. Бразилецот успеа да се врати во сетот откако одбрани три сет-топки на 5:1, а потоа го намали дефицитот со одземање на сервисот на Ѓоковиќ за 5:3. Сепак, Ѓоковиќ го заврши сетот на свој сервис со резултат од 6:4.

Вториот сет започна со израмнет гем сè додека резултатот не беше 2:2. Потоа Ѓоковиќ ја искористи можноста и направи брејк за водство од 3:2, кое потоа го потврди со добиен гем без губење на поен за 4:2. При резултат 5:3, Ѓоковиќ се соочи со брејк поен, но успеа да ја спаси и мирно да сервира во следниот сервис гем за да го добие вториот сет, повторно со резултат 6:4.

Почетокот на третиот сет донесе пресврт. Фонсека играше порешително, уште на почетокот му го одзеде сервисот на Ѓоковиќ за 2:0, а потоа го потврди брејкот за 3:0. Ѓоковиќ имаше неколку можности да се врати во тој трет гем, но не ги искористи.

Го доби првиот гем во сетот за да намали на 1:3, но Бразилецот ја задржа својата предност. Фонсека успеа да го зачува својот сервис до крајот на сетот и да го добие третиот сет со 6:3, намалувајќи го вкупниот резултат на 2:1.

Четвртиот сет започна шокантно за Ѓоковиќ, бидејќи Фонсека веднаш му го одзеде сервисот и поведе со 1:0, а потоа го потврди брејкот за 2:0. Ѓоковиќ го доби својот прв гем со 1:2, а потоа успеа да го врати брејкот и да го израмни резултатот на 2:2. Со водство од 4:3, српскиот тенисер имаше две врзани брејк топки и се чинеше дека ќе победи, но Фонсека играше феноменално и успеа да го израмни резултатот на 4:4.

Бразилецот изнуди две брејк топки во следниот гем, но не ги искористи по неизнудената грешка со бекхендот и асот на Ѓоковиќ. Српскиот тенисер го преживеа тоа и поведе со 5:4, но Фонсека потоа освои три гема по ред и го водеше сетот во одлучувачкиот, петти сет.

Ѓоковиќ прв стигна до брејкот во петтиот сет и поведе со 3:1, но Фонсека брзо израмни на 3:3. Играчите успешно ги добиваа своите сервис гејмови до 5:5. Потоа Бразилецот изнуди три врзани брејк топки и ја искористи третата за клучен брејк на натпреварот.

Фонсека се соочи со брејк поен при 6-5, но потоа погоди три последователни аса за да ја обезбеди најголемата победа во својата кариера. Бразилецот го надмина дефицитот од 2-0 во сетови по втор пат по ред, откако го стори истото против Хрватот Дино Прижмиќ во второто коло.

