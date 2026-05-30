„Вакви мечеви треба да суди маж“: Ваљехо се соочува со голема казна по критиките на жената судија на Ролан Гарос

Организаторите на Отвореното првенство на Франција изјавија дека на Адолфо Даниел Ваљехо ќе му биде изречена „значајна санкција“ откако Парагваецот рече дека неговиот натпревар од второто коло не требало да го суди жена. Ваљехо предизвика контроверзии велејќи дека Бразилката Ана Карваљо не можела да ги држи домашните навивачи под контрола додека загуби на Ролан Гарос и сега може да очекува казна.

Ваљехо се соочи со францускиот тинејџер Моиз Куаме во четвртокот во она што се покажа како еден од највозбудливите натпревари на турнирот досега. Куаме, 17, беше воодушевен од сонародниците на теренот „Сузан Ленглен“, на крајот победувајќи со 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8) по четири часа и 56 минути.

Ваљехо беше незадоволен од времето што на Куаме му беше дозволено да го земе помеѓу поените и тврдеше дека Карваљо, искусна судијка, не била доволно силна за да ја контролира публиката.

Официјалните лица на Француската тениска федерација и Ролан Гарос ги оценија коментарите на Ваљехо како „неприфатливи“. Организаторите на Отвореното првенство на Франција додадоа: „Компетентноста на судијата не е одредена од нивниот пол, туку од нивниот професионализам и способност да суди на највисоко ниво. Исходот од спортски настан, без разлика дали е позитивен или негативен, никогаш не може да ги оправда таквите забелешки. Организаторите на турнирот ќе изречат значителна санкција за Адолфо Ваљехо во форма на парична казна.

Турнирот Ролан Гарос силно ги осудува сите сексистички забелешки, без оглед на тоа кој ги прави, и нуди поддршка на судијата на натпреварот и, пошироко, на сите службени лица за судење на турнирот“.

Во разговор за списанието „Клеј“, Ваљехо изјави: „Ваков тип мечеви треба да ги суди маж, многу е тешко за жена да го стори тоа. Мора да ги суди маж, бидејќи ви треба многу сила за да се спротивставите на публиката“.

На играчите им е дозволено да земат 25 секунди помеѓу поените, со часовник што одбројува на семафорот, но судиите можат да бидат дискрециони кога да го започнат одбројувањето ако има многу бучава од публиката.

„Публиката беше многу неконвенционална, но разбирам дека го поддржуваат својот сонародник“, рече Ваљехо. „Тоа е доста интензивна публика и затоа бев подготвен. Веќе знаев дека ќе биде така и, да бидам искрен, тоа не ми наштети, туку го зајакна него.“ „Мислам дека во многу наврати одземаше многу време, лежејќи на подот или одложувајќи. И не е нормално публиката да вика цела минута без никаква игра. Во натпревар каде што физичкиот аспект е толку важен, ако му дадете многу време на играчот, тој очигледно ќе го искористи тоа“.