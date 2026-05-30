Дали Новак Ѓоковиќ гo стигнаа годините?

Кога ќе ги земете предвид сите состојки и ќе ги ставите во еден сад, може само да заклучите дека Новак Ѓоковиќ и Жоао Фонсека го „зготвија“ класикот на Отвореното првенство на Франција.

Пет сета. Речиси пет часа. Променлива драма. Карневалска атмосфера.

И крај што никој не се осмели да го предвиди сè додека Фонсека не заби уште еден ас за да обезбеди победа што никогаш нема да се заборави.

Беше натпревар за сите времиња.

Не само поради квалитетот и прикажаната забава, туку и поради фактот што Ѓоковиќ беше доволно возрасен за да биде татко на Фонсека.

Триесет и деветгодишниот Ѓоковиќ го напушти Ролан Гарос и призна дека можеби е последен пат, додека 19-годишниот Фонсека уживаше во признанијата по неговата незаборавна победа.

По поразот од Јанико Синер и повредата на Карлос Алкараз, Ѓоковиќ гледаше како неговата златна можност да го освои 25. Гренд слем му се лизга од рацете.

Вториот носител Александар Зверев од Германија и двократниот вицешампион на Ролан Гарос, Каспер Руд, остануваат во тој дел од ждрепката.

Но, ако третиот носител Ѓоковиќ успее против Фонсека – што изгледаше веројатно по два сета, со брејк-топки за водство од 4-3 во четвртиот – изгледаше дека ќе се соочи со натпревари на пониски температури следната недела.

Наместо тоа, тој сега мора да се рестартира и да се обнови со енергија за повторно да настапи на Вимблдон следниот месец.

Со оглед на тоа што е седумкратен шампион на трева, што секогаш им создава проблеми на помладите играчи, Ѓоковиќ ќе сонува за шанси во Ол Ингланд Клубот.

Не може да се исклучи можноста Ѓоковиќ да стане најстариот шампион на Вимблдон, но „Таткото Време“ му седи на рамо веќе некое време.

„Таткото Време“ е израз што се користи во Западна Европа и најчесто се користи како метафора за незапирливиот тек на времето и стареењето.

Тој веќе може да ужива во одличното време по пензионирањето, поминувајќи часови на теренот за голф или да биде тренер како Енди Мареј.

Може исто така да го промовираше новиот документарец на Нетфликс како Рафаел Надал.

Додека неговите долгогодишни ривали преминуваат во следната фаза од животот, Ѓоковиќ повраќаше покрај теренот обидувајќи се да собере енергија за да го победи тинејџерот.

Доказ за неговите супермоќи е тоа што тој сè уште сака да достигне такви граници против многу помлади противници.

Како и многу пати досега, видовме дека незаситната желба на Ѓоковиќ за најголемите награди во спортот никогаш нема да се намали.

Но, откако стигна барем до полуфиналето на претходните пет Гренд слем турнири, ова беше најјасен знак досега дека процесот на стареење конечно го стигнува.

Ѓоковиќ изгледаше дека има целосна контрола бидејќи водеше два сета, но не можеше да се одржи.

„Би било убаво да се игра со два освоени сета“, се насмевна Ѓоковиќ.

„Искрено, едноставно ми снема енергија. Воопшто не се чувствував добро на теренот во следните неколку сета“.

Ѓоковиќ доминираше во натпреварите од три сета на големите турнири, победувајќи речиси секого на својот пат во последните две години.

Единствени исклучоци беа Синнер, Алкараз и повредата на мускулот што го принуди да се повлече од натпреварот против Зверев на минатогодишното Отворено првенствот на Австралија.

Сите други не беа доволно добри или немаа ментална сила да го победат ветеранот Ѓоковиќ.

Ѓоковиќ продолжи да тврди дека може да победи секого кога е во најдобра форма.

Затоа признанието во медиумскиот центар на Ролан Гарос – помалку од половина час откако го напушти теренот против Фонсека – беше значајно.

„Мислам дека нивото беше навистина добро. Бев задоволен“, рече Ѓоковиќ, кој играше само на својот трет турнир во годината откако загуби од Алкараз во финалето на Австралија Опен во јануари.

„Не мислам дека многу грешев. Само, тој беше подобар“.

Како и речиси сите други што го следат тенисот, Ѓоковиќ долго време верува дека Фонсека има капацитет да го достигне врвот. Во нивната прва средба на теренот, Ѓоковиќ од прва рака научи колку е навистина добар.

Најголемото оружје на Фонсека е бруталниот форхенд, кој ги остава противниците без зборови, а гледачите без здив од возбуда.

Иако ова повторно беше случај на теренот на „Филип Шатрие“, она што веројатно беше поимпресивно беше неговата способност да демонстрира посуптилен пристап како што се приближуваше победата.

Фонсека знаеше дека Ѓоковиќ физички ќе падне во уште една жешка париска вечер, демонстрирајќи смиреност и избирајќи ги вистинските удари во вистинско време, предизвикувајќи сериозна штета на српскиот тенисер.

Силата на неговиот сервис – испукувајќи три аса пред заканата за брејк за да ја запечати победата – се покажа како нокаут удар.

„Мислам дека сите денес видовме зошто има возбуда околу него“, рече Ѓоковиќ. „Тој играше тенис во најдобро издание“.

Ова беше моментот што илјадниците бучни Бразилци на трибините и оние кои дојдоа на турнирите во последните две години – го чекаа.

Редици се извиваа пред теренот каде и да играше Фонсека – од Мелбурн до Мајами, од Ролан Гарос до Рио де Жанеиро.

Само двајца играчи од јужноамериканската нација – Марија Буено и Густаво Куертен – освоија големи титули во поединечна конкуренција.

Куертен беше последниот Бразилец кој крена трофеј од Гренд слем во поединечна конкуренција кога ја освои својата трета титула на Ролан Гарос во 2001 година.

Навивачите кои создадоа зелени и златни џебови – носејќи бразилски фудбалски дресови и мавтајќи со национални знамиња – навиваа и го скандираа името на Фонсека додека тој ја одбележуваше долгоочекуваната значајна победа.

Сега Бразилците сонуваат Фонсека да ги следи стапките на Куертен и да го освои трофејот во Париз следниот викенд. (Би-Би-Си)