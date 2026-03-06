Магла на неколку патни правци, во прекин товарниот сообраќај на ГП Деве Баир

06/03/2026 07:06
Фото: Б. Грданоски

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно суви коловози. Намалена видливост поради појава на магла од 50 до 100 метри има во Пехчево, Берово, Смојмирово и во Катланово.

Во 00:10 часот настанат е прекин на товарниот сообраќај на влез и излез од бугарска страна на Граничен премин Деве Баир, поради технички проблеми со системот.

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини, од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

