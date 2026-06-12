Јубилејна меѓународна велосипедска тура Охрид–Струга–Радожда во организација на ИПА Охрид
Во организација на Интернационалната полициска асоцијација (ИПА) Охрид, утре ќе се одржи јубилејната десетта по ред меѓународна ИПА велосипедска рекреативна тура на релација Охрид–Струга–Радожда.
Стартот е закажан од Градското пристаниште во Охрид во 8:00 часот, од каде учесниците ќе се движат по охридскиот кеј и низ неколку градски улици, а потоа по стариот пат кон Струга, покрај Охридското Езеро и низ живописните предели кај Калишта, хотелите „Бисер“, „Изгрев“ и „Макпетрол“, се до Радожда.
Велосипедската тура е дел од проектот ИПА вело-викенд „На точак, Охрид и Струга да видам“, со кој од 2016 година се промовира идејата за велосипедско поврзување на двата крајезерски града, како и нивно поврзување со туристичките населби Радожда и Пештани, преку современа, безбедна и функционална велосипедска патека.
Организаторите истакнуваат дека ваквите иницијативи имаат значајна улога во развојот на туризмот и велосипедизмот во охридско-струшкиот регион, што важи за еден од најатрактивните во државата, со потенцијал да се позиционира на светската мапа на вело-туризмот.
Од ИПА – Охрид упатуваат порака до надлежните институции конечно да се посветат на изградба на безбедни велосипедски патеки меѓу Охрид и Струга, бидејќи, како што наведуваат, велосипедистите денес се принудени да се движат по фреквентни патишта без соодветна инфраструктура, што претставува сериозен ризик за нивната безбедност.
Воедно, се повикуваат сите членови на ИПА – Охрид, ИПА – Македонија, како и националните ИПА секции од соседните земји, велосипедски клубови и граѓани љубители на велосипедизмот, да се приклучат на турата и да создадат масовна велосипедска колона што ќе испрати порака за потребата од современа велосипедска мрежа во регионот.