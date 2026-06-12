Почна уписот во средните училишта за учебната 2026/2027, најмногу слободни места за стручното образование

12/06/2026 10:54
Фото: Б. Грданоски

Денеска започна првиот уписен рок за запишување ученици во прва година средно образование за учебната 2026/2027 година.

Полуматурантите ќе се пријавуваат електронски преку порталот Uslugi.gov.mk со посебна најава за ученици од сопствените кориснички сметки на schools.mk, а потоа во училиштата во кои ќе конкурираат ќе ја доставуваат потребната документација. 

Во јуни ќе има две електронски пријавувања на учениците. Според Конкурсот на МОН, првото е од 00:00 часот на 12 јуни до 23:59 часот на 15 јуни, а второто пријавување е на 23 јуни. Во августовскиот уписен рок ќе има едно пријавување – на 20 август.

Со конкурсот се предвидени  над 25.000 слободни места во сите 109 јавни средни училишта во државата. Од нив, повеќе од 17.000 се во стручното образование, речиси 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование.

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