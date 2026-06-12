Нов клинички центар е уште една лага на Мицкоски, тврди СДСМ

Опозицискиот СДСМ вели дека најавата за изградба на нов клинички центар е една од низата лаги на Христијан Мицкоски и потсетува зошто го блокираа овој проект пред пет години.

„Во 2021 година ВМРО-ДПМНЕ поднесе 2.000 амандмани за да ја закочи изградбата на новиот клинички центар. Тогаш беа подготвени да го рушат проектот кој требаше да лечи луѓе и да спасува животи. Политичките интереси ги ставија пред здравјето на граѓаните.

И сега, истиот тој Мицкоски повторно ветува нов Клинички центар? Граѓаните веќе знаат дека кога Мицкоски ветува – следува нова лага. Лага врз лага“, рече во изјава Рената Младеновска, член на Извршниот одбор.

Според СДСМ, локацијата што се најавува е несоодветна за изградба на толку голем и комплексен здравствен објект. Во непосредна близина на овој потег веќе се планирани други крупни инфраструктурни зафати, меѓу кои и нова зграда на АНБ на државно земјиште.

Стручната јавност одамна укажува дека најсоодветна и најфункционална локација за нов Клинички центар е Ѓорче Петров.

Потоа, партијата поставува прашање по кој закон, во каква постапка и врз основа на каква одлука Владата директно преговара со приватни сопственици за отстапување земјиште?

„Тоа многу мириса на корупција, мириса на договори зад затворени врати“, рече Младеновска. „Со лаги дојдоа на власт со лаги владеат“.