Нов клинички центар е уште една лага на Мицкоски, тврди СДСМ

12/06/2026 12:39

 

Опозицискиот СДСМ вели дека најавата за изградба на нов клинички центар е една од низата лаги на Христијан Мицкоски и потсетува зошто го блокираа овој проект пред пет години.

„Во 2021 година ВМРО-ДПМНЕ поднесе 2.000 амандмани за да ја закочи изградбата на новиот клинички центар. Тогаш беа подготвени да го рушат проектот кој требаше да лечи луѓе и да спасува животи. Политичките интереси ги ставија пред здравјето на граѓаните.

И сега, истиот тој Мицкоски повторно ветува нов Клинички центар? Граѓаните веќе знаат дека кога Мицкоски ветува – следува нова лага. Лага врз лага“, рече во изјава Рената Младеновска, член на Извршниот одбор.

Според СДСМ, локацијата што се најавува е несоодветна за изградба на толку голем и комплексен здравствен објект. Во непосредна близина на овој потег веќе се планирани други крупни инфраструктурни зафати, меѓу кои и нова зграда на АНБ на државно земјиште.

Стручната јавност одамна укажува дека најсоодветна и најфункционална локација за нов Клинички центар е Ѓорче Петров.

Потоа, партијата поставува прашање по кој закон, во каква постапка и врз основа на каква одлука Владата директно преговара со приватни сопственици за отстапување земјиште?

„Тоа многу мириса на корупција, мириса на договори зад затворени врати“, рече Младеновска. „Со лаги дојдоа на власт со лаги владеат“.

Поврзани содржини

СДСМ и Филипче го уништија здравството, реагира ВМРО-ДПМНЕ
ДУИ обвинува дека компанија блиска до Изет Меџити добива јавни тендери
Меџити: Паркот „Ринија“ ја покажува силата на соработката меѓу граѓаните, институциите и младите
Бесплатен јавен Wi-Fi во Општина Демир Хисар
Почна уписот во средните училишта за учебната 2026/2027, најмногу слободни места за стручното образование
Јубилејна меѓународна велосипедска тура Охрид–Струга–Радожда во организација на ИПА Охрид
Од денеска обука за мотоцикл до 125 кубни сантиметри за возачите со Б категорија
Најмногу дожд наврна во Тетово и во Крушево

Најчитани