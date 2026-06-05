Рама фрустриран: „Да не беше Џаред, немаше да им е гајле.“

ТИВАТ, Црна Гора — Албанскиот премиер Еди Рама ги отфрли растечките протести против планираниот луксузен ресорт како политички набиена кампања поттикната од критичарите на американскиот претседател Доналд Трамп, инсистирајќи дека проектот не претставува ризик за фламингата и другиот див свет.

Албанците излегоа на улиците во последните денови за да протестираат против плановите на зетот на Трамп, Џаред Кушнер, за развој на луксузно одмиоралиште на недопрениот остров Сазан во Албанија и крајбрежјето Звернец во близина на Валона. Движењето е наречено „револуција на фламинго“ од страна на граѓанското општество и меѓународните медиуми, бидејќи областа е важно живеалиште за харизматичните розови птици.

Но, во интервју за POLITICO, Рама го бранеше проектот на Кушнер, велејќи дека неговата политика за привлекување странски инвестиции за развој на туристичката индустрија во Албанија е правилна. Тој ги отфрли меѓународните критики, тврдејќи дека протестите не биле толку распространети како што беше објавено.

„Да не беше Џаред, немаше да се грижат за тоа што се случува во Албанија“, рече Рама на маргините на самитот ЕУ-Западен Балкан во Тиват, Црна Гора.

Тој тврдеше дека „мразителите на Трамп“ помогнале во засилувањето на протестите – кауза што ја опиша како благородна и покрај отфрлањето на критиките околу проектот.

Планираното луксузно одморалиште – кое е поддржан од катарски и локални инвеститори, и би можело да вклучува до 10.000 хотелски соби и вили – се наоѓа во некогаш заштитен природен екосистем кој е дом на фламинга, повеќе од 200 видови птици преселници, медитерански фоки-каурци и гнездечки морски желки. Еколошките групи предупредуваат дека живеалиштата на овие видови ќе бидат оштетени од проектот.

Спорните измени направени во законот на Албанија за заштитени подрачја во 2024 година го отворија патот за развој на туризмот на некои од овие локации, овозможувајќи понатамошен раст во сектор кој веќе се зголемил трипати во последната деценија. Дотичното одморалиште не поминало низ оценка на влијанието врз животната средина.

„Странците се прв приоритет… бидејќи странците носат пари во земјата за Албанците“, изјави Рама, посочувајќи го фактот дека земјата го зголемила БДП трипати откако тој станал премиер во 2013 година.

„Тој има свои работи што треба да се прават, а од друга страна, тој и Иванка немаат никаква врска со сето ова… целосно лажна и фалсификувана приказна“, рече албанскиот лидер, истакнувајќи дека и други инвеститори, како што е катарскиот „Пауер Холдинг“, исто така биле вклучени во проектот.

Антисемитизмот стана постојан наратив во протестите поради еврејското потекло на Кушнер и неговата вмешаност во посредувањето на Абрахамовиот договор – мировен договор меѓу Израел и неколку арапски земји, вклучувајќи ги Бахреин и Обединетите Арапски Емирати.

Според Рама, Иран бил вклучен во „хибридна војна“ на дезинформации околу проектот. Албанија претходно била жртва на кибернападите на Техеран како одмазда за обезбедување засолниште на иранската опозиција.

„Тие се дел од тоа затоа што нема никој друг што е заинтересиран да го поттикне наративот за антисемитизам врз основа на неверојатна и презирна лажна вест“, рече Рама, посочувајќи на теориите на заговор за тоа како проектот ќе ги пресели Палестинците од Газа во областа.

Демонстрантите и групите на граѓанското општество велат дека неколкуте антисемитски знаци и објави на социјалните медиуми не се одраз на поширокото движење.

Рама инсистираше дека се обрнува внимание на социјалното влијание на одморалиштето врз биодиверзитетот. Тој, исто така, се спротивстави на тоа немирите да се нарекуваат „револуција на фламинго“, тврдејќи дека дезинформациите го искривиле вистинскиот број на демонстранти. Ниту еден од европските лидери што присуствуваа на самитот во Тиват не ја покрена темата, рече тој.

Албанија се надева дека ќе се приклучи на ЕУ во 2030 година, а Рама рече дека не верува оти еколошките проблеми ќе ги попречат шансите на земјата. Тој рече дека европските лидери ќе можат „со свои очи да ги видат фламингата и развојот како коегзистираат прекрасно заедно“.

На прашањето дали ќе биде домаќин на самит во одморалиштето, тој за POLITICO изјави: „Ова нема да биде мојот Мар-а-Лаго“.