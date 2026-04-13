Maѓар по победата: Разговорите со Путин се неизбежни

Будимпешта – Победникот на парламентарните избори во Унгарија, Петер Маѓар, изјави дека Будимпешта, и покрај промената на владата, нема да може да избегне разговори со Москва, нагласувајќи дека географијата и енергетската зависност на земјата не можат да се променат преку ноќ.

Пораката на новиот унгарски лидер го привлече вниманието на европската јавност, бидејќи доаѓа во време кога во Брисел и во некои западни медиуми победата на неговата партија се толкува како јасен прекин со политиката на Виктор Орбан кон Русија.

Маѓар оцени дека, доколку е потребно, Унгарија ќе мора да седне на преговарачка маса со рускиот претседател Владимир Путин, бидејќи, како што рече, ниту географската положба на Русија ниту на Унгарија нема да се промени, ниту фактот дека енергетската зависност на Будимпешта ќе продолжи уште некое време. Во исто време, додаде дека треба да се зајакне диверзификацијата на изворите на снабдување, но дека ова не е процес што може да се заврши преку ноќ.

Тој нагласи дека, доколку е потребно, ќе има разговори со Москва, но дека тоа не подразбира политичко приближување, туку прагматичен пристап базиран на државните интереси.

Ваквата изјава дополнително укажува дека по изборниот пораз на Фидес, може да следи промена во стилот и тонот на унгарската политика, но не и ненадеен прекин со клучните државни интереси во областа на енергетиката. Новиот курс, како што може да се заклучи од првите пораки, подразбира постепено намалување на зависноста од руските енергетски извори, но без ризични и ненадејни потези што би можеле да ја загрозат економската стабилност.

Во овој контекст, првите пораки на Петер Маѓар можат да се протолкуваат како сигнал дека промената на владата во Будимпешта не значи автоматски радикална промена во насоката на надворешната политика, туку обид за балансирање на обврските кон Европската Унија и реалните потреби на унгарската економија.

Прашањето за односите со Русија, според тоа, останува едно од клучните за идната унгарска политика и сигурно е дека новата влада ќе се обиде да води прагматичен курс, во кој разговорите со Москва остануваат неизбежни, без оглед на политичките разлики.