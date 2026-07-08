Магија на Црн Дрим: Пловен мини концерт во Струга

08/07/2026 12:51

На 13 јули, во 20 часот, Дрим ќе стане сцена за автентичен 40-минутен пловен мини концерт.

Europe House Struga верува дека најдобрите идеи се оние што ја поврзуваат локалната заедница, креативноста и јавниот простор. Затоа со особено задоволство ја поддржуваме оваа уникатна иницијатива на Коста Костоски која претставува уникатно музичко доживување што ги спојува локалната музичка сцена, природата и летната атмосфера на градот.



🎤 Настапуваат: Kosta Kostoski , Андреј Нически, Артан Жута, Bojan Krstinovski, Алмир Бајрамоски, Давид Поповски, Александра, Менда Шеи , Владимир Мојсовски и Томислав Нестороски .

📅 13 јули 2026

🕗 20:00 – 20:40

📍 Дрвен мост (кај ресторан „Антика“), Струга

Се гледаме покрај Дрим.

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