A general view of the Metropolitan Detention Center in Brooklyn (MDC Brooklyn) where Venezuelan President Nicolas Maduro is being held, in New York City, on January 5, 2026.
 

Во друга судска тужба поднесена минатата година, адвокатот на музичкиот продуцент и претприемач Шон „Диди“ Комбс, исто така познат притвореник во затворот, тврдеше дека центарот „рутински служи храна со поминат рок или храна заразена со црви“, истакнувајќи дека ова не се изолирани инциденти, туку шема во рамките на објектот.

„Од недостаток на медицинска нега до сериозни проблеми со санитарните услови, дури и црви во храната… сè што може да биде погрешно е погрешно во МДЦ“, рече Дејвид Патон, поранешен директор на организацијата Федерални бранители на Њујорк.

Федералните власти ги отфрлија некои од овие обвинувања, тврдејќи дека во одредени случаи „нема докази“ за контаминирана храна. Сепак, жалбите продолжуваат.

Ограничена физичка активност

Мадуро Гера, исто така, тврдеше дека неговиот татко вежба секој ден. Тоа сценарио, иако е можно, веројатно се случува во многу строги граници. Според извештаите од Министерството за правда, под рестриктивни услови, движењата на притворениците се ограничени, а човечката интеракција е минимална.

Во некои случаи, на притворените им е дозволено да излезат од своите ќелии до еден час на ден за рекреација, но овие активности обично се изведуваат во затворени простори или строго контролирани области што некои адвокати и притвореници ги опишаа како „кафези на отворено“. Во многу случаи, вежбањето на затворениците се одвива во самата ќелија: склекови, стомачни или едноставно одење во кругови.

Адвокатите што ги застапуваат притворените во затворот велат дека овие физички рутини не само што им помагаат да останат во форма, туку стануваат и еден од ретките начини за одржување контрола во средина каде што речиси сè е одредено од други. Тоа е, велат тие, начин да се структурира денот кога времето се чини дека застанува.

Извештаите и сведоштвата собрани од Проектот Маршал покажуваат дека, во отсуство на соодветна медицинска и ментална здравствена заштита, вежбањето станува една од ретките алатки достапни за справување со стресот, анксиозноста и изолацијата.

Затвор под постојан надзор

Метрополитен притворниот центар е голем федерален објект во индустриски стил, кој, според затворското биро, сместува повеќе од 1.300 притвореници и со години е предмет на скандали и критики. Темен е, пренатрупан и бучен, според Ели Хониг, виш правен аналитичар за CNN, кој бил во објектот многу пати. Иако сите затвори се мизерни места, Хониг рече дека „МДЦ е можеби најмизерниот“ од сите што ги посетил.

Извештаите од Министерството за правда документираат проблеми со насилство, шверц на оружје и чести затворања. Некои притвореници ја опишале околината како опасна, со инциденти, напади и услови што ја загрозуваат нивната безбедност. Тие, исто така, идентификувале специфични недостатоци, вклучувајќи продолжени проблеми со греењето и контролата на температурата, ќелии со екстремен студ или топлина, тешкотии во обезбедувањето соодветна медицинска нега и ограничувања во пристапот до посети и комуникација со адвокати за време на критични периоди.

„Квалитетот на медицинските и услугите за ментално здравје останува длабоко лош“, рече адвокатката за граѓански права Кејти Розенфелд, која ја опиша околината како навистина ужасна и тешка.

Како одговор на овие обвинувања, федералните власти инсистираат дека ситуацијата е подобрена. Во извештајот од 2024 година, затворското биро објави спроведување на „Тим за итна акција“ за решавање на загрижувачките услови во објектот. Извештајот, исто така, истакна зголемување на поправниот и медицинскиот персонал, како и намалување на насилството.

Сепак, адвокатите и организациите за граѓански права тврдат дека овие подобрувања не ја промениле фундаментално реалноста во центарот, кој останува под притисок поради недоволен персонал кој работи безбедно и доследно.

Што се очекува на следното рочиште

Следното појавување на Мадуро и Флорес пред суд, закажано за 26 март, се очекува да биде рочиште за статусот на напредокот на случајот, иако сè уште има отворени прашања што судијата би можел да ги реши пред или за време на тоа рочиште. Тие вклучуваат спор околу тоа како ќе се финансира правниот тим на обвинетите поради ограничувањата поврзани со санкциите и одлука за заштитна наредба за ракување со доказите поднесени од обвинителството.

Од Каракас, синот на Мадуро го опишува како „процедурално рочиште“, на кое се надеваат дека „ќе продолжат да ја истакнуваат вистината за Венецуела и невиноста на Мадуро и Силија“.

Police officers are pictured through a car window as they work outside the Metropolitan Detention Center in Brooklyn (MDC Brooklyn), where captured Venezuelan President Nicolas Maduro is held, seen on January 5, 2026.
 
 Во секој случај, сослушувањето ќе ѝ понуди на јавноста прв поглед на Мадуро и Флорес од нивното апсење и можност да извлече свои заклучоци за тоа како се снаоѓаат. (CNN)