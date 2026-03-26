Додека соборениот венецуелски претседател Николас Мадуро се подготвува за своето следно судско рочиште во САД, неговиот син проектира оптимистичка и пркосна слика за тоа како неговиот татко и првата дама Силија Флорес се справуваат со животот зад решетки. Сепак, луѓето со пристап до озлогласениот затвор во Бруклин каде што е задржан, сликаат помалку розова слика за тоа каков е навистина животот таму.

Мадуро и Флорес, кои беа префрлени во Њујорк во јануари откако беа заробени од американските сили во Венецуела, се изјаснија за невини по обвиненијата поврзани со трговија со дрога, перење пари и корупција. И двајцата се наоѓаат во Метрополитен притворниот центар (MDC) во Бруклин, Њујорк – објект познат по своите тешки услови и по тоа што во него биле сместени познати затвореници како што се соучесничката на Џефри Епштајн, Гислен Максвел, и хип-хоп магнатот Шон „Диди“ Комбс.

Венецуелскиот пратеник Николас Мадуро Гера, познат како „Николасито“, изјави во понеделник дека неговиот татко останува „во добро расположение“ и „многу силен“, дека вежба секојдневно и дека би можел да се појави „послаб, поатлетски“. Тој ја нарече Флорес „прав борец, цврста и будна“ во услови на правни предизвици. Но, животот во федералниот притворен центар е познат по својот тежок интензитет.

Денови на изолација

Со години, затворот е критикуван поради неговите услови, честопати опишувани како опасни и нехумани. Некои адвокати и притвореници отишле дотаму што го нарекле „пекол на земјата“, наведувајќи ги нехигиенските услови, несигурноста и продолжената изолација. Некој како Мадуро веројатно ќе се соочи со уште повеќе ограничувања од другите затвореници, бидејќи познатите личности често се одвоени од општата популација од безбедносни причини.

„Очекувам нивната рутина да биде 23 часа на ден во самица“, објасни Камерон Линдзи, поранешен директор на објектот. Тоа подразбира речиси целосно затворање во ќелија, оброци доставени преку отвор на вратата, мал или никаков контакт со други затвореници и ограничена рекреација, обично сами.

Федералното биро за затвори не потврди во која конкретна единица се наоѓа Мадуро, ниту даде детали за условите на неговиот притвор. Сепак, експертите и адвокатите велат дека затворениците од овој профил обично се чуваат во Специјалната единица за домување.

„Тоа е најрестриктивното ниво во рамките на објектот“, објасни адвокатот за кривични и граѓански права Даниел Мекгинес. Таму, притворените лица го поминуваат речиси целиот ден сами во своите ќелии и, кога ќе излезат, го прават тоа под строг надзор и со ограничена комуникација, според извештаите на Министерството за правда. Иако може да изгледа како казна, поентата на овој вид затворање е да се заштити притвореникот и затворскиот персонал, според затворското биро.

Одделен од сопругата

Дури и да не е во самица, Мадуро не би можел да ја види сопругата. Во овој затвор, мажите и жените се сместени во посебни единици, дури и ако се во брак. Понатаму, во федерални случаи како овој, на ко-обвинетите генерално им е забрането да комуницираат едни со други.ен Според федералниот систем, судовите можат да изречат наредби „без контакт“ за да спречат заговор, манипулирање со сведоци или мешање во судскиот процес.

Ова значи дека, дури и во истиот притворен центар, Мадуро и Флорес веројатно не можат да се видат еден со друг или да комуницираат директно, надвор од можните контролирани средби во присуство на нивните адвокати.Секој друг контакт со надворешниот свет е можен, но е ограничен, следен и предмет на строги правила. Посетите мора да бидат претходно одобрени, телефонските повици се кратки – а за некои, може да бидат ограничени на една месечно – и нема бесплатен пристап до интернет.

Жалби за храна

Николас Мадуро Гера го припишува очигледното губење на тежината на својот татко на дисциплината и вежбањето. Но, постои друго можно објаснување: квалитетот на храната во центарот. Со години, адвокатите тврдат дека затворениците добиваат истечена, недоволно зготвена или контаминирана храна, вклучувајќи расипано месо и расипани млечни производи.

Во тужба поднесена до федералниот суд во 2024 година, притвореник тврдел дека примил храна, вклучувајќи грав, „заразен со црви“. Истиот документ покажува дека, по тужбата, затворскиот персонал идентификувал присуство на крцкави делови во кеса со грав.