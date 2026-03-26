Мадуро е во озлогласениот затвор во Бруклин повеќе од 80 дена. Еве каков е животот таму
Додека соборениот венецуелски претседател Николас Мадуро се подготвува за своето следно судско рочиште во САД, неговиот син проектира оптимистичка и пркосна слика за тоа како неговиот татко и првата дама Силија Флорес се справуваат со животот зад решетки. Сепак, луѓето со пристап до озлогласениот затвор во Бруклин каде што е задржан, сликаат помалку розова слика за тоа каков е навистина животот таму.
Мадуро и Флорес, кои беа префрлени во Њујорк во јануари откако беа заробени од американските сили во Венецуела, се изјаснија за невини по обвиненијата поврзани со трговија со дрога, перење пари и корупција. И двајцата се наоѓаат во Метрополитен притворниот центар (MDC) во Бруклин, Њујорк – објект познат по своите тешки услови и по тоа што во него биле сместени познати затвореници како што се соучесничката на Џефри Епштајн, Гислен Максвел, и хип-хоп магнатот Шон „Диди“ Комбс.
Венецуелскиот пратеник Николас Мадуро Гера, познат како „Николасито“, изјави во понеделник дека неговиот татко останува „во добро расположение“ и „многу силен“, дека вежба секојдневно и дека би можел да се појави „послаб, поатлетски“. Тој ја нарече Флорес „прав борец, цврста и будна“ во услови на правни предизвици. Но, животот во федералниот притворен центар е познат по својот тежок интензитет.
Денови на изолација
Со години, затворот е критикуван поради неговите услови, честопати опишувани како опасни и нехумани. Некои адвокати и притвореници отишле дотаму што го нарекле „пекол на земјата“, наведувајќи ги нехигиенските услови, несигурноста и продолжената изолација. Некој како Мадуро веројатно ќе се соочи со уште повеќе ограничувања од другите затвореници, бидејќи познатите личности често се одвоени од општата популација од безбедносни причини.
„Очекувам нивната рутина да биде 23 часа на ден во самица“, објасни Камерон Линдзи, поранешен директор на објектот. Тоа подразбира речиси целосно затворање во ќелија, оброци доставени преку отвор на вратата, мал или никаков контакт со други затвореници и ограничена рекреација, обично сами.
Федералното биро за затвори не потврди во која конкретна единица се наоѓа Мадуро, ниту даде детали за условите на неговиот притвор. Сепак, експертите и адвокатите велат дека затворениците од овој профил обично се чуваат во Специјалната единица за домување.
„Тоа е најрестриктивното ниво во рамките на објектот“, објасни адвокатот за кривични и граѓански права Даниел Мекгинес. Таму, притворените лица го поминуваат речиси целиот ден сами во своите ќелии и, кога ќе излезат, го прават тоа под строг надзор и со ограничена комуникација, според извештаите на Министерството за правда. Иако може да изгледа како казна, поентата на овој вид затворање е да се заштити притвореникот и затворскиот персонал, според затворското биро.
Одделен од сопругата
Дури и да не е во самица, Мадуро не би можел да ја види сопругата. Во овој затвор, мажите и жените се сместени во посебни единици, дури и ако се во брак. Понатаму, во федерални случаи како овој, на ко-обвинетите генерално им е забрането да комуницираат едни со други.ен Според федералниот систем, судовите можат да изречат наредби „без контакт“ за да спречат заговор, манипулирање со сведоци или мешање во судскиот процес.
Ова значи дека, дури и во истиот притворен центар, Мадуро и Флорес веројатно не можат да се видат еден со друг или да комуницираат директно, надвор од можните контролирани средби во присуство на нивните адвокати.Секој друг контакт со надворешниот свет е можен, но е ограничен, следен и предмет на строги правила. Посетите мора да бидат претходно одобрени, телефонските повици се кратки – а за некои, може да бидат ограничени на една месечно – и нема бесплатен пристап до интернет.
Жалби за храна
Николас Мадуро Гера го припишува очигледното губење на тежината на својот татко на дисциплината и вежбањето. Но, постои друго можно објаснување: квалитетот на храната во центарот. Со години, адвокатите тврдат дека затворениците добиваат истечена, недоволно зготвена или контаминирана храна, вклучувајќи расипано месо и расипани млечни производи.
Во тужба поднесена до федералниот суд во 2024 година, притвореник тврдел дека примил храна, вклучувајќи грав, „заразен со црви“. Истиот документ покажува дека, по тужбата, затворскиот персонал идентификувал присуство на крцкави делови во кеса со грав.
Во друга судска тужба поднесена минатата година, адвокатот на музичкиот продуцент и претприемач Шон „Диди“ Комбс, исто така познат притвореник во затворот, тврдеше дека центарот „рутински служи храна со поминат рок или храна заразена со црви“, истакнувајќи дека ова не се изолирани инциденти, туку шема во рамките на објектот.
„Од недостаток на медицинска нега до сериозни проблеми со санитарните услови, дури и црви во храната… сè што може да биде погрешно е погрешно во МДЦ“, рече Дејвид Патон, поранешен директор на организацијата Федерални бранители на Њујорк.
Федералните власти ги отфрлија некои од овие обвинувања, тврдејќи дека во одредени случаи „нема докази“ за контаминирана храна. Сепак, жалбите продолжуваат.
Ограничена физичка активност
Мадуро Гера, исто така, тврдеше дека неговиот татко вежба секој ден. Тоа сценарио, иако е можно, веројатно се случува во многу строги граници. Според извештаите од Министерството за правда, под рестриктивни услови, движењата на притворениците се ограничени, а човечката интеракција е минимална.
Во некои случаи, на притворените им е дозволено да излезат од своите ќелии до еден час на ден за рекреација, но овие активности обично се изведуваат во затворени простори или строго контролирани области што некои адвокати и притвореници ги опишаа како „кафези на отворено“. Во многу случаи, вежбањето на затворениците се одвива во самата ќелија: склекови, стомачни или едноставно одење во кругови.
Адвокатите што ги застапуваат притворените во затворот велат дека овие физички рутини не само што им помагаат да останат во форма, туку стануваат и еден од ретките начини за одржување контрола во средина каде што речиси сè е одредено од други. Тоа е, велат тие, начин да се структурира денот кога времето се чини дека застанува.
Извештаите и сведоштвата собрани од Проектот Маршал покажуваат дека, во отсуство на соодветна медицинска и ментална здравствена заштита, вежбањето станува една од ретките алатки достапни за справување со стресот, анксиозноста и изолацијата.
Затвор под постојан надзор
Метрополитен притворниот центар е голем федерален објект во индустриски стил, кој, според затворското биро, сместува повеќе од 1.300 притвореници и со години е предмет на скандали и критики. Темен е, пренатрупан и бучен, според Ели Хониг, виш правен аналитичар за CNN, кој бил во објектот многу пати. Иако сите затвори се мизерни места, Хониг рече дека „МДЦ е можеби најмизерниот“ од сите што ги посетил.
Извештаите од Министерството за правда документираат проблеми со насилство, шверц на оружје и чести затворања. Некои притвореници ја опишале околината како опасна, со инциденти, напади и услови што ја загрозуваат нивната безбедност. Тие, исто така, идентификувале специфични недостатоци, вклучувајќи продолжени проблеми со греењето и контролата на температурата, ќелии со екстремен студ или топлина, тешкотии во обезбедувањето соодветна медицинска нега и ограничувања во пристапот до посети и комуникација со адвокати за време на критични периоди.
„Квалитетот на медицинските и услугите за ментално здравје останува длабоко лош“, рече адвокатката за граѓански права Кејти Розенфелд, која ја опиша околината како навистина ужасна и тешка.
Како одговор на овие обвинувања, федералните власти инсистираат дека ситуацијата е подобрена. Во извештајот од 2024 година, затворското биро објави спроведување на „Тим за итна акција“ за решавање на загрижувачките услови во објектот. Извештајот, исто така, истакна зголемување на поправниот и медицинскиот персонал, како и намалување на насилството.
Сепак, адвокатите и организациите за граѓански права тврдат дека овие подобрувања не ја промениле фундаментално реалноста во центарот, кој останува под притисок поради недоволен персонал кој работи безбедно и доследно.
Што се очекува на следното рочиште
Следното појавување на Мадуро и Флорес пред суд, закажано за 26 март, се очекува да биде рочиште за статусот на напредокот на случајот, иако сè уште има отворени прашања што судијата би можел да ги реши пред или за време на тоа рочиште. Тие вклучуваат спор околу тоа како ќе се финансира правниот тим на обвинетите поради ограничувањата поврзани со санкциите и одлука за заштитна наредба за ракување со доказите поднесени од обвинителството.
Од Каракас, синот на Мадуро го опишува како „процедурално рочиште“, на кое се надеваат дека „ќе продолжат да ја истакнуваат вистината за Венецуела и невиноста на Мадуро и Силија“.