Лукашенко му се извини на Зеленски

16/06/2026 15:02

 

Белорускиот лидер Александар Лукашенко изјави дека Белорусија не претставува воена закана за Украина и му се извини на претседателот Володимир Зеленски за неговите претходни остри изјави, според интервју за Ал Арабија.

Лукашенко рече дека неговите коментари се одговор на она што го опиша како закани од Украина, вклучувајќи ги и тврдењата дека Киев идентификувал стотици потенцијални цели во Белорусија и знае каде се тие.

„Ако Володимир Олександрович бил навреден од овие зборови, му се извинувам“, рече Лукашенко, додавајќи дека можеби зборувал премногу остро, со оглед на тековната војна на Украина со Русија.

Во исто време, тој оцени дека Зеленски треба повнимателно да ги избира своите изјави и да избегнува провоцирање на Белорусија.

„Не треба да се очекува никаква воена акција од Белорусија, а особено од мене“, рече Лукашенко, според „Киев индепендент“.

Овие изјави дојдоа откако Роберт Бровди, командант на украинските сили за беспилотни системи, познат по повикувачкиот знак „Маѓар“, рече дека украинските сили идентификувале 500 потенцијални цели во Белорусија и го предупреди Лукашенко да не се вклучува во војната.

Потоа Лукашенко одговори со закана дека ќе погоди, како што рече, „многу сериозна“ цел во Украина доколку Белорусија биде загрозена.

Оваа размена на изјави следеше по повторените предупредувања од Зеленски дека Русија се обидува подиректно да ја вовлече Белорусија во војната, потенцијално како дел од идна операција против членка на НАТО.

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