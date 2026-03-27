Линдзи Вон ги покажа хируршките завои во луксузна тоалета за „Венити фер“

Линдзи Вон се „покрива“ со закрепнување.

Легендата на алпското скијање, 41, се појави на најновата насловна страница на Vanity Fair по месец ипол по катастрофалната несреќа на Зимските олимписки игри во Милано Кортина во 2026 година, која речиси ја чинеше левата нога. Фотографирана од фотографот Квил Лемонс во нејзиниот дом во Парк Сити, Јута, Вон позираше во црн фустан со шлиц високо до бутот, ставајќи ја завојуваната нога напред и во центарот.

За насловната страница, Вон носеше фустан со висок шлиц од Mônot со Т-изрез (1.295 долари) и часовник Rolex. Внатре, таа се облече во сличен фустан што ги откриваше нозете, овој пат во стил на ѓердан од Akris.

Вон беше само 13 секунди по нејзиното спуштање по спуст на 8 февруари кога нејзината рака се закачи на врата,терајќи ја да се стрча по патеката и кршејќи ја тибијата, фибулата и глуждот. Таа беше префрлена од планината со хеликоптер додека светот гледаше.

По пет операции, повредите беа толку сериозни што Вон речиси ја изгуби левата нога поради компартмент синдром, опасна состојба каде што притисокот се зголемува во ногата и го прекинува протокот на крв. Нејзиниот лекар изврши итна операција среде ноќ во болница во Тревизо, Италија, за да го спаси екстремитетот.

„Бев број еден во светот и потенцијално на пат кон олимписки медал“, изјави Вон за Vanity Fair. „Сега сум во инвалидска количка“.

Во интервјуто, таа детално ја раскажува неподносливата болка по несреќата: „Врискав на цел глас: ‘Извадете ме’. Едноставно не минуваше. Не попушташе. Ми беше врежана во мозокот“, рече таа.

Таа, исто така, се сеќава на постојаното внимание и од папараците кои ја преплавија болницата и на 24-часовната грижа од медицинските сестри кои ја будеа на секои три часа. Светлата остануваа вклучени до 23 часот и имаше и други пациенти на одделението со неа.

„Ми требаше сè што имав за да не полудам“, рече Вон.

Во придружното видео за списанието, Вон прочита пораки за поддршка од личности како принцот Вилијам, Кристијано Роналдо и Арнолд Шварценегер.

Писмо од принцот од Велс ја пофали храброста и отпорноста на Вон. „Не очекував дека принцот Вилијам ме гледа, а камоли да одвои време да ми напише писмо“, рече Вон со смеа, додавајќи дека понудила да го однесе него и неговото семејство на скијање – „можеби за некое време, но во одреден момент“.

Трократната олимписка медалистка излезе од пензија во ноември 2024 година на 40 години – станувајќи најстарата победничка во спуст на Светскиот куп во историјата – и беше прва во пласманот во спуст пред Игрите. Таа се тркаше во Кортина и покрај тоа што го скина предниот вкрстен лигамент само девет дена претходно на настан од Светскиот куп во Кран-Монтана, Швајцарија.

„Не сакам луѓето да се држат до оваа несреќа и да бидат запаметени по тоа“, изјави Вон за списанието. „Она што го правев пред Олимписките игри никогаш порано не е направено“.