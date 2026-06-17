Лидерите на Г7, вклучително и Трамп, ветија помош за Украина и нови санкции за Русија

Лидерите на Г7, вклучувајќи го и американскиот претседател Доналд Трамп, поддржаа заедничка декларација со која се ветува зголемување на воената поддршка за Украина и зајакнување на санкциите против Русија.

„Ние, лидерите на Г7, сме обединети во нашата непоколеблива поддршка за Украина во одбраната на нејзината слобода, суверенитет и територијален интегритет“, рекоа тие во декларацијата објавена во средата кратко по полноќ.

Лидерите на Г7 „се обврзуваат да го зголемат притисокот врз руската воена економија“ и да ги „зајакнат нашите санкции, вклучително и оние врз нафтениот и гасниот сектор“, рекоа тие.

Декларацијата го именува Трамп три пати, велејќи дека откако САД и Иран постигнаа договор за прекин на непријателствата, сега е полесно да се преземат повеќе економски мерки против Русија.

„Сметаме дека ова е вистинскиот момент да се продолжи со дополнителни мерки, бидејќи претседателот Трамп постигна договор што го поддржуваме за повторно отворање на Ормускиот теснец“, се вели во декларацијата.

Лидерите, кои се среќаваат во Евијан во Франција на тридневен самит на Г7, исто така се обврзаа да „зголемат испораката на капацитети за воздушна одбрана, дополнителни системи и пресретнувачи, како и капацитети за долг дострел“ на Украина и „да разгледаат проширување на бенефициите од лиценците на Украина за да се овозможи зголемување на военото производство на Украина“.

Декларацијата доаѓа на крајот од денот обележан со неочекувана конвергенција меѓу Трамп и другите членки на Г7. Во вторник, Трамп, исто така, навести дека е подготвен да ги врати санкциите врз руската нафта, кои Вашингтон претходно ги суспендираше до средината на јуни.

„Овој Г7 е момент на стратешки повик за будење“, рече францускиот претседател Емануел Макрон во видео објавено по гала вечерата на лидерите, во кое нагласи дека овие одлуки се поддржани од сите членки на Г7, вклучувајќи ги и САД.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц беше еден од првите што ја пофали заедничката декларација на Г7 за поддршка на Украина.

„Ова е прв пат откако претседателот Трамп ја презеде функцијата да издадеме заедничка декларација на самитот на Г7 и да најдеме заеднички јазик за главните прашања од надворешната и безбедносната политика на нашето време. Сметам дека тоа е вистински успех“, рече тој во коментарите цитирани од Ројтерс.

„Ова поставува нов тон, вклучително и во однос на трансатлантското единство и решителност“, додаде тој.

Документот, исто така, го поздрави договорот меѓу САД и Иран и ја поддржува меѓународната мисија, предводена од Велика Британија и Франција, за заштита на бродовите и олеснување на трговијата во Ормускиот теснец.

Лидерите, исто така, повикаа на алтернативен пат за снабдување со енергија и го споменаа „потенцијалот Канада да испорача значителен дополнителен капацитет на глобалните пазари во наредните години“.