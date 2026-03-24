Левица: Зеднички фотографии на Томовски и директорот на фирма со 16о тендери не се доказ за корупција за ДКСК

Левица објави заеднички фотографии на директорот на владината Служба за општи и заеднички рабвоти Ивица Томовски и директорот на фирмата што доби 16о државни тендери констатирајќи дека тие очигледно не се доказ за корупција за ДКСК бидејќи е заробена институција.

„Антикорупциска комисија е де факто заробена институција од режимот на власт. Левица ј авно објавува фотографии кои претходно беа доставени и до Антикорупциска комисија. На фотографиите јасно се гледа личната блискост меѓу директорот на СОЗР Ивица Томовски и управителот на фирмата „Сити Аутсорсинг” – Милчо Стрезоски. Криминалната шема е јасна: Томовски формално ја “продава” семејната компанија ,,Сити Аутсорсинг” на својот пријател Стрезоски, кој потоа со истата компанија добива 160 тендери во рекордни бројки од 5 милиони евра. Факт е дека влијанието на Томовски е клучно за оваа компанија да добие вакви милионски суми, додека Антикорупциска комисија во своето претесно толкување го затвори случајот само затоа што “компанијата нема добиено тендер од институцијата со која раководи Томовски”?!