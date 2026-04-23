Левица против законот за концесии: Имотот на граѓаните станува сопственост на странски корпорации!

23/04/2026 12:51
Борислав Крмов (Фото: Б. Грданоски)

Левица со настапи со филибастер на Комисијата за економија за да ја развлече постапката и да ја алармира јавноста за исклучително штетните предлог-закони за концесии и јавно-приватно партнерство и за минерални суровини. Координаторот на пратеничката група , Борислав Крмов вели дека со предложените измени се отвора простор приватни фирми сами да иницираат јавно-приватни партнерства и потоа, преку формални механизми, да ги добиваат тендерите, што претставува нов модел за легализирање на однапред наместени зделки. 

Дополнително, измените во Законот за минерални суровини овозможуваат концесионери да добиваат дозволи за експлоатација без решени имотно-правни односи, односно со едноставна иницијатива за експропријација да навлезат и да експлоатираат на приватен имот.

Ова во пракса значи дека граѓаните можат да се разбудат и да затекнат експлоатација на сопствениот имот врз основа на едно обично ливче хартија, а дополнително проблематично е што овие решенија би важеле и ретроактивно за веќе започнати постапки. Ваквата измена е наменета и за конзорциумот „Бехтел и Енка” – договор кој ДПМНЕ во опозиција жестоко го критикуваше, а сега го надградува со скандалозни измени!

Крмов потенцираше дека станува збор за измени кои директно ги нарушуваат темелните уставни вредности, владеење на правото и заштита на сопственоста и најави дека Левица ќе ги искористи сите правни механизми, вклучително и иницијативи до Уставниот суд, со цел нивно оспорување:

„Не само што немаме правна заштита на сопственоста, излегува дека според ДПМНЕ не сме ние луѓето сопственици на имотот, туку ние сме сопственост на странските корпорации”!

 

 

