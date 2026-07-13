Левица: Ако СДСМ е за една изборна единица, што ги спречува да учествуваат во разговорите?

Левица обвини дека СДСМ одбива да се приклучи на разговорите за воведување една изборна единица, оценувајќи дека со тоа се обидува да го зачува актуелниот изборен модел и да го одложи сопствениот политички пад.

Од партијата велат дека наместо да изгради јасен став за реформите на Изборниот законик, СДСМ ја пренасочува дебатата кон, како што наведуваат, „конспиративни теории“, избегнувајќи да одговори дали ја поддржува идејата за една изборна единица.

„Особено е симптоматично што партијата која со години тврдеше дека се залага за една изборна единица, денес одбива дури и да седне на маса за да разговара за таква реформа. Ако и понатаму се за една изборна единица, тогаш што ги спречува да учествуваат во разговорите? Ако повеќе не се, нека им го кажат тоа на своето членство“, наведуваат од Левица.

Според партијата, со одбивањето на координацијата СДСМ пропуштил можност опозицијата да настапи со заеднички став и да изврши притисок за промени на изборните правила.Левица смета дека актуелниот изборен модел е од клучно значење за политичкиот опстанок на СДСМ.

„Панично го бранат системот што произведува изгубени гласови, непропорционална распределба на мандати и вештачки политички кислород за партии кои одамна ја загубија довербата кај граѓаните“, се вели во соопштението.

Воедно, партијата ја обвини СДСМ дека заедно со ВМРО-ДПМНЕ ги изгласала измените на Кривичниот законик, кои, според нив, овозможиле амнестија за голем број функционери.

На крајот, Левица повторно го постави прашањето до СДСМ дали ја поддржува идејата за една изборна единица, оценувајќи дека, како што наведуваат, „сè друго е обид да се одложи сопственото распаѓање“.