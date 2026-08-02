Сиљановска-Давкова: Државата се чува со младите, со мудра политика и национално помирување

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, по повод 2 Август – Илинден, порача дека Македонија треба да ја гради својата иднина врз идеалите на Илинден и АСНОМ, нагласувајќи дека државата се чува со вложување во младите, мудра надворешна политика и национално помирување.

На свеченоста што под нејзино покровителство се одржа пред споменикот на Методија Андонов-Ченто на плоштадот „Македонија“ во Скопје, Сиљановска-Давкова истакна дека Илинден е ден за потсетување на борбата на многу генерации за самостојна македонска држава и дека постои долг кон историската вистина и кон асномската генерација, која, како што рече, со крв ја изборила слободата и македонската република.

Во своето обраќање, претседателката нагласи дека никој нема право да ја ревидира македонската национална историја, бидејќи секој народ има право на своја историја. Таа посочи дека антифашизмот е една од темелните вредности на македонската државност и дека слободата не била подарена, туку изборена од македонскиот народ.

Осврнувајќи се на современите предизвици, Сиљановска-Давкова истакна дека е неопходна борба против корупцијата, организираниот криминал и партократијата, со цел младите да останат да живеат и работат во Македонија. Таа порача дека знаењето и успехот мора да бидат поважни од партиската припадност и личните врски.

Претседателката оцени дека македонскиот пат останува проевропски, но предупреди дека земјата се соочува со постојани барања кои, според неа, го нарушуваат правото на самоопределување. Таа додаде дека е потребно надминување на внатрешните поделби и единство околу прашањата од национален интерес.

Пред почетокот на свеченоста, Сиљановска-Давкова положи свежо цвеќе пред спомениците на Никола Карев, АСНОМ и Методија Андонов-Ченто, а делегации од нејзиниот Кабинет присуствуваа и на одбележувањето на Илинден во Крушево, Пелинце, манастирот „Св. Прохор Пчински“ и во Смилево. објави Скопје1.мк