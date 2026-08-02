Филипче од Крушево: Сеќавањето на Илинден вреди само ако градиме подобра иднина

Лидерот на најголемата опозициска партија Венко Филипче порача од Крушево дека зад силните зборови за Илинден треба да стојат вистински напори да се изгради слободна и достоинствена Македонија, инаку сето тоа не вреди.

„Денес во Крушево оддаваме почит на хероите на Илинден и на Крушевската Република – на оние кои пред повеќе од еден век се бореа за слободна и достоинствена Македонија. Нивната жртва не беше за изолација. Не беше за страв.Не беше за поделби.Тие се бореа за слобода, за правда и за правото на овој народ сам да ја одлучува својата судбина.

Денес, повеќе од еден век подоцна, имаме должност да го продолжиме токму тој пат. Македонија не смее да остане заробена во минатото. Не смее да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едвај преживуваат, во која водата за пиење е опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе.

Сеќавањето на Илинден има вистинска вредност само ако ни служи да градиме подобра иднина.Затоа ние се бориме за Македонија во која владее правото, а не партискиот интерес.За Македонија во која има чиста вода, достоинствени плати и перспектива за младите.За Македонија која е дел од европското семејство – слободна, демократска и просперитетна.

Илинденците се бореа против тиранијата на своето време.Денес нашата борба е против корупцијата, против изолацијата и против лажниот патриотизам што ја држи државата во место.

Ние се сеќаваме на минатото, но ја избираме иднината. За многу години Илинден! Да живее Македонија“, порача Филипче од Крушево.

Филипче, придружуван од пратениците од СДСМ, Бисера Костадиновска Стојчевска и Митко Трајчулески, денеска во Крушево оддадоа почит и положија свежо цвеќе на вечното почивалиште на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската Република, во „Македониумот“ на Гумење.

Делегација на СДСМ предводена од Организацискиот секретар Љупчо Фармакоски, претседателот на ОО СДСМ Демир Хисар, Златко Кузмановски и советниците од СДСМ во Советот на Општината Демир Хисар, денеска оддаде почит и положи венец на гробот на големиот македонски револуционер Даме Груев во славното Смилево и на спомен-плоча на партизанскиот одред “Даме Груев”. Потпретседателката на СДСМ, Фани Каранфилова Пановска, заедно со потпретседателката Јована Тренчевска и членот на Извршниот одбор Андреј Жерновски, исто така положија цвеќе и оддаде почит пред меморијалниот центар на АСНОМ во Пелинце.