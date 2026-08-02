СДСМ за пораките на Мицкоски: Тендер-патриотите сакаат на сила да се вметнат во историјата!

СДСМ реагира на говорот на премиерот Христијан Мицкоски во Пелинце оценувајќи дека тој и ВМРО-ДПМНЕ повторно се обидуваат да се вметнат во историјата каде што не припаѓаат.

„ВМРО-ДПМНЕ (денес ОКГ) нема никаква организациска, идејна ниту кадровска врска со АСНОМ. Напротив – историското ВМРО на Ванчо Михајлов соработувало со фашистичките сили и бугарскиот окупатор. Тоа е факт. СДСМ е политички наследник на АСНОМ и на антифашистичката борба. Тоа никој не може да го промени. Токму тоа најмногу го нервира Мицкоски – затоа што на државниот празник, денот на државноста нема место за неговата партија. Затоа се обидува на сила да создаде континуитет, онаму каде што не постои.

Дури и денес Мицкоски не може да биде премиер на сите граѓани. Го искористи Илинден за да ги нападне оние кои го разобличија неговиот лажен патриотизам.Тој не води држава – тој води организирана криминална група водена исклучиво од интерес, а не од патриотизам.

Човек кој самиот рече дека ВМРО е „про-македонска“ партија (затоа што не може да биде македонска кога голем дел од функционерите и нивните семејства имаат бугарски пасоши и фирми во Бугарија) нема никакво право да зборува за Илинден – ниту за 1903, ниту за 1944.

Како и во времето на Ванчо Михајлов, и денес работат против интересите на Македонија:

ја блокираат европската интеграција, ја изолираат земјата, ја ограбуваат државата и го осиромашуваат народот. А потоа држат говори за патриотизам и државност.

Во говорот рече дека генерациите што доаѓаат треба да ја продолжат борбата против омразата, цинизмот и „талогот“. Прво – кои генерации? Младите масовно ја напуштаат земјата токму поради него и неговата банда.

Второ – кој ја шири омразата?

Кој ја водеше кампањата „предавници и патриоти“? Мицкоски.

Кој дојде на власт со лаги? Мицкоски.

Кој е циничен? Мицкоски.

Кој ги нарекуваше граѓаните „талог на општеството“, „медиокритети“ и „мочуриште“? Повторно Мицкоски.

Со својот говор всушност ја повика цела Македонија да се бори против него.