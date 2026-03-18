Мишелин ја шокира Франција: Легендарни ресторани губат ѕвезди

Париз – Објавувањето на новото издание на Водичот на Мишелин за Франција уште еднаш потврди колку е динамична и непредвидлива гастрономската сцена во земјата. Додека некои ресторани достигнаа нови височини, други – вклучувајќи ги и некои од најлегендарните – се соочија со губење на престижни ѕвезди.

Најголемиот успех на годината му припадна на Les Morainières, управуван од сопругот и сопругата Тристан Арну и Селин Арну. Нивниот ресторан, сместен во подножјето на Савојарските Алпи, доби три Мишелин ѕвезди, влегувајќи во елитниот круг на најдобрите ресторани во светот.

Покрај тоа, седум ресторани добија втора ѕвезда, додека дури 54 ресторани ја добија својата прва ѕвезда – вклучувајќи 30 кои се појавуваа во водичот за прв пат. Овие бројки го покажуваат континуираниот раст и освежување на француската сцена за фино јадење.

Два познати ресторани губат една ѕвезда

Сепак, овогодинешното издание ќе се памети и по неколку големи загуби. Најголемо внимание предизвика падот на „Л’Амброази“, еден од најпознатите париски ресторани. По речиси 38 години, ресторанот ја изгуби својата трета Мишелин ѕвезда. Под водство на готвачот Бернар Пако, „Л’Амброази“ има три ѕвезди од 1988 година и долго време е симбол на доследност и класична француска кујна.

Друг значаен удар претрпе „Ле Суке“ на легендарниот готвач Мишел Бра. Некогаш еден од најценетите ресторани во Франција, ресторанот ја изгуби својата втора ѕвезда и сега има само една. Падот на Мишел Бра е особено впечатливо бидејќи тој е еден од највлијателните готвачи на модерната француска кујна.

На кои познати ресторани им се одземени ѕвездите на „Мишелин“?

Губењето на ѕвездите на Мишелин е релативно редок, но многу значаен настан во светот на високата кујна, бидејќи често сигнализира промени во квалитетот, концептот или критериумите на водичот. Еден од најпознатите случаи е ресторанот „Ла Мезон де Боа“ на готвачот Марк Вејра, кој ја изгуби својата трета ѕвезда во 2019 година. Потоа Вејра јавно ја оспори одлуката на водичот, што доведе до ретка конфронтација меѓу готвачот и Мишелин.

Дополнително, познат пример е ресторанот „Л’Оберж ди Пон де Колонж“ на легендарниот готвач Пол Бокуз. Тој ресторан ја изгуби својата трета ѕвезда на Мишелин во 2020 година по дури 55 години континуиран статус на три ѕвезди, што беше историски преседан и силен сигнал дека Мишелин повеќе не ги „штеди“ дури ни најголемите институции на гастрономијата.

Сличен шок се случи во 2025 година кога американските ресторани „Алинеа“ (Чикаго), „Маса“ (Њујорк) и „Ин во Литл Вашингтон“ ги изгубија своите трети ѕвезди и паднаа на две. Ова истовремено деградирање на три ресторани од светска класа е протолкувано како дел од построгата политика на Мишелин и акцентот на континуиран, а не на историски квалитет.

Друг важен случај е францускиот ресторан „Жорж Блан“, кој со децении беше синоним за стабилност на врвот на гастрономијата. Ресторанот континуирано држеше три ѕвезди од 1981 година, но во 2025 година ги изгуби и падна на две, со што заврши една од најдолгите континуирани низи во историјата на „Мишелин“.

Некои ресторани се откажаа од своите ѕвезди

Посебна категорија се рестораните кои се откажаа од своите ѕвезди поради притисок и деловни причини. Пример е францускиот готвач Себастијан Брас, кој побара отстранување на неговиот ресторан од водичот бидејќи притисокот од одржување на три ѕвезди негативно влијаеше врз креативноста и работата.

Сличен случај постои и во Хрватска – ресторанот „Драга ди Ловрана“ се откажа од својата „Мишелин“ ѕвезда во 2024 година бидејќи, според неговите сопствени зборови, им донело повеќе проблеми отколку придобивки, вклучително и промена во структурата на гостите и поголем оперативен притисок.

Овие примери покажуваат дека „Мишелин“ ѕвездите не се трајно признание, туку се потврдуваат секоја година преку анонимни инспекции и строги критериуми. Губењето ѕвезда не мора да значи лош ресторан, туку честопати одразува промени во стандардите, конзистентноста или стратегијата на самиот ресторан.