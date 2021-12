Леди Гага е најдобра актерка за 2021 според Кругот на филмски критичари од Њујорк

САД– Започна сезоната на награди на Леди Гага! 35-годишната ѕвезда беше почестена од New York Film Critics Circle (NYFCC) како најдобра актерка за 2021 година за нејзината изведба во House of Gucci. Во нејзиното продолжение на „ A Star Is Born ( “ од 2018 година (која и донесе номинација за Оскар за најдобра женска улога), Гага ја игра вистинската Патриција Реџани, која беше осудена за заговор за убиство на нејзиниот поранешен сопруг Маурицио Гучи.

NYFCC го прогласи Бенедикт Камбербач за најдобар актер и Коди Смит-Мекфи за најдобар спореден актер за нивниот филм The Power of the Dog, кој сега се прикажува на Нетфликс. Кетрин Хантер ја доби наградата за најдобра споредна женска улога за The Tragedy of Macbeth.

The Power of the Dog, исто така, го има најдобриот режисер, Џејн Кемпион. Режисерското деби на Меги Гиленхал, „ The Lost Daughter “ ја освои наградата за најдобар прв филм. Најдобро сценарио има филмот Licorice Pizza на Пол Томас Андерсон.

Рецензиите на „ House of Gucci “ покажаа дека Гага е пофалена како истакната личност, а критичарите ја нарекоа нејзината изведба „огромно забавна и на крајот трогателна“, како и дека таа „има родена актерска дарба да ви дозволува да ги читате нејзините емоции додека држи грутка мистерија под контрола. “

Гага неодамна изјави за Њујорк тајмс дека работата со режисерот Ридли Скот на House of Gucci е неспоредлива, пофалувајќи го режисерот за неговиот заеднички пристап кон снимањето филмови.

„Морам да го кажам ова, Ридли: Нема многу мажи режисери кои би ја поттикнале жената да биде грда пред камера“, рече Гага. „Кога остарев и имав сцени каде што бев во оваа непријатна, очајна состојба, тој ја прифати грдоста на овој лик и тоа треба да се пофали, затоа што е грдо е да те отфрлат заради твојот изглед, грдо е да те остават за помлада жена“.

Таа додаде: „Значи, ценам што Ридли презеде нешто што беше некој вид „секси убиство“ и дозволи да биде грдо“.