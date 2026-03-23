Ле Пен го поддржа Орбан во блокадата на заемот на ЕУ за Украина

Лидерката на француската крајна десница, Марин Ле Пен, го пофали унгарскиот премиер Виктор Орбан за блокирање на заемот од 90 милијарди евра од ЕУ за Украина.

„Би претпочитала да не мора да чекаме другите земји да донесат добри одлуки“, изјави Ле Пен за новинарите на патувањето во Будимпешта за состанок на групата „Патриоти за Европа“, чии членови се нејзиниот Национален собир и Фидес на Орбан.

Ле Пен тврдеше дека Франција повеќе не може да си дозволи да ги поддржува воените напори на Украина поради високите нивоа на дефицит и долг.

„Франција е уништена, нашите јавни финансии денес не ни дозволуваат да даваме заеми за кои знаеме дека нема да бидат вратени“, рече таа. „Франција мора да стане разумна… и да ги задржи парите за француските граѓани“.

Исто така, во Унгарија за состанокот се и холандскиот лидер на крајната десница, Герт Вилдерс, и заменик-премиерот на Италија, Матео Салвини.

Унгарија оди на избори на 12 април, а лидерката на Националниот собир му ја даде својата цврста поддршка на Орбан во понеделник на Икс, велејќи дека е „многу почестена“ што го поддржува.

Во саботата, Унгарија одржа европско издание на Конзервативниот политички акционен комитет (ЦПАЦ), на кое беше вклучена и видео порака од американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја повтори својата „целосна и целосна“ поддршка за Орбан.

Ле Пен не беше присутна на собирот на ЦПАЦ и рече дека сака Франција да остане на „дистанца“ од големите светски сили. „Тоа не значи дека ние не ги почитуваме, туку само значи дека ние ги браниме нашите интереси, а тие ги бранат своите“, рече таа, додавајќи дека царинската војна на Трамп против Европа докажа зошто треба да заземе ваков став.