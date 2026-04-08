Кугларите на „Макпетрол“ ја освоија 25 титула на шампионатот на Македонија

Кугларски клуб „Макпетрол“ испиша нова златна страница во својата историја. Скопската екипа освои двојна круна оваа сезона во домашните натпреварувања, односно шампионска титула во лигата, како и Купот на Македонија. Со овој успех, тимот 25 пат е првак на земјава и 14 пат се закитува со националниот куп, со што уште еднаш е потврдена доминацијата на сите фронтови.

Титулата во лигата е освоена со перфектен учинок (12 победи во 12 натпревари), што ја нагласува стабилноста и одржливиот квалитет на екипата во текот на целата сезона. Резултатите ја истакнуваат силата на тимот и континуитетот што „Макпетрол“ го гради со години во македонското куглање.

Во финалето на Купот, одиграно во саботата, „Макпетрол“ го совлада КК „Вардар 2014“ со 6-2, со вкупен резултат 3325-3240, заокружувајќи ја сезоната со уште еден трофеј. Со новата двојна титула, клубот повторно ја потврди својата лидерска позиција и статусот на најтрофеен и најуспешен кугларски колектив во домашни рамки.