Куба потврди разговори со американски претставници во Хавана

Куба потврди дека официјални лица од Хавана и Вашингтон неодамна одржале разговори на островот, во услови на зголемени тензии со САД под претседателот Доналд Трамп.

Средба меѓу делегациите на двете земји неодамна се одржа во Куба, изјави Алехандро Гарсија дел Торо, функционер на кубанското Министерство за надворешни работи одговорен за американските прашања, за весникот „Гранма“.

Дел Торо не даде детали за разговорите, велејќи дека прашањето е „чувствително“, пренесе ДПА.

Сепак, тој рече дека не се поставени рокови и не се упатени закани. Размената се одвивала на „почитуван и професионален начин“, рече тој. На состанокот учествувале заменици-министри за надворешни работи од двете страни.

Американските медиуми претходно известија за состанокот, цитирајќи претставници на администрацијата на Трамп. Според новинскиот портал Аксиос, двете страни се сретнале во Хавана на 10 април.

Наводно бил присутен и внукот на 94-годишниот кубански револуционерен лидер Раул Кастро. Раул Гилермо Родригез Кастро, познат и како „Раулито“ или „Рак“ (the Crab), кој се смета за најблизок соработник на неговиот дедо.

Трамп неколку пати се закани дека ќе преземе поостри мерки против Куба и отворено зборуваше за можноста за „преземање“ на островот.

Политиката на Вашингтон е насочена кон притисок за економски и политички реформи на карипскиот остров, со кој владее Комунистичката партија.

За Хавана, укинувањето на американската нафтена блокада воведена за островот во јануари е врвен приоритет. Недостигот на нафта дополнително ја продлабочи повеќегодишната економска криза на Куба.