Крузерот со хантавирус пристигна на островот Тенерифе

Крузерот што е во центарот на епидемијата на хантавирус стигна во близина на шпанскиот остров Тенерифе, од каде се очекува да се истоварат 147 патници како дел од внимателно организирана меѓународна операција за нивно враќање во нивните матични земји.

Бродот „Хондиус“ ќе се закотви во пристаништето Гранадиља на Канарските Острови, а потоа ќе продолжи кон Холандија.

Откако бродот ја напушти Аргентина минатиот месец, три смртни случаи се поврзани со хантавирус.

Патниците, од кои ниту еден не покажал симптоми на инфекција со хантавирус, ќе бидат тестирани на бродот од страна на шпанските власти пред да бидат транспортирани со мали чамци до островот.

Потоа затворени автобуси ќе ги однесат патниците до главниот аеродром, од каде што ќе заминат кон нивните крајни дестинации со специјални летови.

Сите патници на луксузниот крузер „Хондиус“ се сметаат за контакти со висок ризик како превентивна мерка, соопшти синоќа здравствената агенција на ЕУ.

Се очекува евакуацијата да започне помеѓу 7:30 и 8:30 часот наутро по локално време, соопштија шпанските власти.

Први ќе се истоварат шпанските граѓани, а потоа патниците од други националности, поделени во групи.

Триесет членови на екипажот ќе останат на бродот и ќе отпловат кон Холандија, каде што бродот ќе биде дезинфициран.

Бродот отплови од Капо Верде за Шпанија во средата откако Светската здравствена организација и Европската унија побараа од земјата да ги евакуира патниците откако открија епидемија на хантавирус.

Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, пристигна на островот Тенерифе синоќа, заедно со министрите за внатрешни работи и здравство на Шпанија и министерот за територијална политика, за да ја координираат евакуацијата на бродот.

СЗО соопшти дека осум лица се разболеле, вклучувајќи ги и тројцата кои починале – холандски пар и германски државјанин.

Кај шест лица е потврдена инфекцијата со хантавирус, додека уште два случаи се сомнителни, соопшти СЗО.