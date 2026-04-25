Кралот на Данска го помина Гренлад со санка со кучиња. Тоа беше порака за Трамп

Кралот на Данска, Фредерик X, го обиколи Гренланд со санка со кучиња, објави вечерва Кралската палата. Тој помина неколку дена со патролата „Сириус санки“, според соопштението на палатата. „Никогаш не можам да се наситам од Гренланд“, го цитираше палатата.

Тој, исто така, спомена дека играл рачен фудбал во една од станиците на источниот брег на островот, кој му припаѓа на Кралството Данска.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, се потсмеваше на патролите со санки со кучиња претходно оваа година, во услови на зголемени тензии по неговите закани за анексија на Гренланд.

Трамп рече дека употребата на животните е доказ дека Данска не може соодветно да го заштити најголемиот остров во светот и ја искористи можноста да ги потврди американските претензии кон Гренланд.

Вашингтон се закани дека ќе воведе казнени тарифи на своите сојузници во обидот да го анектира Гренланд, предизвикувајќи тензии со Копенхаген и други европски земји пред да се повлече. „На данскиот крал не му е смешно возењето со кучиња“

Од соопштението на данската кралска палата не е јасно дали патувањето на данскиот крал е поврзано со спорот за Гренланд, истакнува новинската агенција ДПА, но сè укажува на тоа дека е така.

Но, Фредерик јасно стави до знаење дека воопшто не му е смешно возењето со санка со кучиња. „Имам најдлабоко почитување кон секое од нив“, напиша тој, заблагодарувајќи се „за можноста повторно да го доживеам возбудувањето на неизмерните сили на природата“.