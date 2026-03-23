Кралицата Летисја во бело кај Папата. Само на седум жени во светот им е дозволено тоа

Ватикан – Кралицата Летисја од Шпанија се појави во бела облека викендов, на аудиенција кај папата Лав XIV во Ватикан, но таа не ја прекрши традицијата. Всушност, таа е една од само седумте жени во светот на кои им е дозволено да го сторат тоа. Ретка ватиканска привилегија, позната како „привилегија на бела боја“, им овозможува на избрани католички кралици и принцези да носат бела облека за време на папските посети, наместо традиционалната црна.

Привилегијата на белата боја

Само седум жени во светот ја имаат таканаречената „привилегија на белата боја“:

Кралиците Летиција и Софија од Шпанија,

Кралиците Матилда и Паола од Белгија,

Големата војвотка Марија Тереза

Големата војвотка Стефани од Луксембург

Принцезата Шарлин од Монако.

Традиционално, од жените се очекува да носат формална црна облека и чипка или свилен превез преку главите и рамената за време на аудиенција кај папата, симболизирајќи скромност и понизност. Овој протокол го следеле, на пример, првата дама на Хрватска Ана Пленковиќ, како и првата дама на САД Меланија Трамп.

Жените на кои им е доделена привилегијата не мора секогаш да ја користат. Принцезата Шарлин избрала црна боја за инаугуративната миса на папата Франциско во 2013 година. Исто така, постои одредена флексибилност, а кралицата Летисја одлучила да не ја носи традиционалната мантила преку главата за време на нејзината последна посета на Ватикан.

Интересен избор на чевли

Летисја привлече внимание и со својот модерен избор на чевли. Таа се одлучила за чевли со сè попопуларна штикла од шпанскиот бренд Магрит. Беше видена како носи исти чевли претходно овој месец. Чевлите беа распродадени дури и тогаш.

Официјална посета на Ватикан

Кралицата Летисја и нејзиниот сопруг, кралот Фелипе од Шпанија, се сретнаа со папата Лав XIV во петокот, а потоа ја посетија базиликата Света Марија Голема во Рим. Таму, кралот Фелипе формално ја презеде титулата Протоканон на поглавјето на базиликата Либерија, древна привилегија со долга врска со шпанската монархија.

Шпанскиот кралски пар беше примен на приватна аудиенција во Апостолската палата, а, според Канцеларијата за односи со медиумите на Светата столица, тие се сретнаа и со државниот секретар, кардинал Пјетро Паролин, и секретарот за односи со државите и меѓународните организации, надбискупот Пол Ричард Галагер.

Соопштение на Светата столица

„За време на срдечните разговори во Државниот секретаријат, беше изразено задоволство од добрите односи меѓу Светата столица и Шпанија, кои ќе достигнат важна пресвртница за време на претстојното апостолско патување на Светиот Отец“, се вели во соопштението на Светата столица во петокот, осврнувајќи се на планираната шестдневна посета на Папата на Шпанија во јуни. „Во овој контекст, беа покренати голем број актуелни прашања во врска со ситуацијата во земјата и мисијата на Црквата во општеството“.

„Конечно, внимание беше посветено на некои теми од регионално и меѓународно значење, истакнувајќи ја важноста на континуираната посветеност на промовирањето на мирот и зајакнувањето на принципите и вредностите што ја поткрепуваат меѓународната коегзистенција“, се заклучува во соопштението.