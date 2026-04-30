Кралицата Камила се дружеше со Сара Џесика Паркер во Њујорк

Принцот Чарлс (77) и кралицата Камила (78) моментално се во официјална посета на САД, каде што учествуваат на бројни официјални настани и церемонии организирани по повод нивната посета, а за една од средбите на кралицата особено се зборува. Имено, во Јавната библиотека во Њујорк се одржа настан посветен на читањето и литературата, организиран од нејзиниот литературен клуб „Читалната на кралицата“, каде што Камила повторно се сретна со актерката и ѕвезда од серијата „Сексот и градот“ Сара Џесика Паркер (61), со која претходно се дружеше во Лондон кон крајот на минатата година.

Во оваа пригода, актерката отворено зборуваше за важноста на читањето, нагласувајќи како односот помеѓу читателот и книгата ја обликува личноста и ги проширува хоризонтите. Како долгогодишен застапник, љубител и промотор на литературата и основач на сопствениот издавачки проект, Сара ја дели истата страст и љубов кон книгите со кралицата што ги поврзуваше.

Кралицата, исто така, го пофали нивното присуство на социјалните мрежи, а видео од средбата беше објавено на нејзините и официјалните профили на кралот Чарлс, со натпис во кој се споменува легендарниот лик на Кери Бредшо, Сара, што го играше во „Сексот и градот“.

„Класично обележје на Њујорк каде што се наоѓаат сите големи љубовни приказни…“ – Кери Бредшо. Јавната библиотека во Њујорк содржи повеќе од 50 милиони предмети, вклучувајќи речиси 15 милиони книги, и е главен центар за учење и јавен пристап до знаење. „Кралицата ја обиколи библиотеката и зборуваше за фундаменталната важност на читањето за сите возрасти, а исто така помина време и со претставници на добротворни организации против семејно насилство“, се вели во описот на објавата.

По посетата на библиотеката, беше закажана гала вечерта „Поголеми заедно“, организирана во соработка со добротворната организација на Чарлс, „Кралскиот траст“, ​​чија цел беше да го прикаже културното влијание на Обединетото Кралство врз Њујорк преку уметнички, спортски и општествени иницијативи, вклучувајќи ја и работата на организацијата за трансформација на животите на младите луѓе.

Вечерта собра и голем број познати гости, вклучувајќи ја легендарната поранешна уредничка на американското издание на „Вог“ и глобалната главна и уметничка директорка за содржини во издавачката куќа „Конде Наст“, ​​Ана Винтур, американската авторка и ќерка на поранешниот претседател Џорџ Буш, Џена Буш Хагер и многу други, а посебен акцент беше ставен на одбележувањето на 100-годишнината од една од омилените детски приказни, „Вини Пу“. Во еден од најтрогателните моменти од вечерта, кралицата прочита извадок од познатата приказна, потсетувајќи колку е важно читањето за најмладите и како треба да им се чита од мала возраст до… да развијат љубов кон книгите и целата нивна магија.

Кралицата по тој повод направи многу посебен подарок на Јавната библиотека во Њујорк, донирајќи играчка инспирирана од приказната во нивната колекција. Библиотеката е дом на оригиналната колекција играчки во сопственост на Кристофер Робин Милн, син на А.А. Милн, која го инспирирала да ги создаде ликовите од саканата приказна, а на социјалните мрежи беше споделено и слатко видео од патувањето што играчката го „пропатувала“ од Бакингемската палата до библиотеката во Њујорк.