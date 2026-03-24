Крај на една ера: Мохамед Салах го напушта Ливерпул

Мохамед Салах официјално објави дека го напушта Ливерпул на крајот од сезоната. 33-годишниот Египќанец наговести за таков потег за време на сезоната во која се судри со тренерот Арне Слот, а сега тоа стана официјално.

„За жал, дојде денот“, рече Салах во видео објавено на социјалните мрежи. „Ова е првиот дел од моето збогување, ќе го напуштам Ливерпул на крајот од сезоната. Не можев ни да замислам колку овој клуб, градот и навивачите ќе станат дел од мојот живот“, рече тој, меѓу другото.

„Ливерпул не е само фудбалски клуб, тоа е дух и страст. Невозможно е да се објасни што значи да се биде дел од овој клуб и сакам да им се заблагодарам на сите, особено на моите сегашни и поранешни соиграчи. И до навивачите: поддршката што ми ја дадовте во најдобриот дел од мојата кариера и што стоевте покрај мене во најтешките моменти е нешто што никогаш нема да го заборавам.

Поради сите вас, никогаш нема да одам сам (I’ll never walk alone) , рече Салах.

Салах пристигна во Ливерпул во 2017 година и оттогаш одигра 435 натпревари за клубот, постигнувајќи 255 гола, асистирајќи за уште 122 и освојувајќи две титули во Премиер лигата и една во Лигата на шампионите. Вистински крај на една ера.