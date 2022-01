Ковид го прекина снимањето на новата романтична комедија со Клуни и Џулија Робертс во Австралија

Австралија– Романтичната комедија на Universal „Ticket to Paradise“ го прекина снимањето во Австралија поради сериозна појава на Ковид во државата Квинсленд, според извори блиски до филмот. Поради паузата во снимањето, ѕвездите Џорџ Клуни и Џулија Робертс, наводно, полетале назад во Соединетите држави.

„Ticket to Paradise“ започна со снимањето минатата година на повеќе локации во Квинсленд и беше само две недели од завршувањето. Филмот ќе паузира три месеци, но не е јасно точно кога камерите ќе можат повторно да се вклучат.

Во режија на Ол Паркер од славната „Mamma Mia“, во „Ticket to Paradise“ Клуни и Робертс ќе играат разведена двојка, која патува на Бали за да ја спречи преселбата на својата ќерка.

Ѕвездите на „Единаесеттемина на Оушн“ се и долгогодишни пријатели. Двајцата оскаровци заедно играа и во трилерот „Финансиско чудовиште“, режисерското деби на Џоди Фостер од 2016 година.

Снимањето се случува на островите Витсандеј, во близина на Бали, додека други локации ќе ги вклучуваат Бризбејн и блискиот Голд Коуст.

Дејли Мејл Австралија, кој прв ја објави приказната, рече дека Клуни ја избричил брадата што ја пораснал специјално за филмот, заминал на лет за Хонолулу и подоцна фатил друг авион за Калифорнија.

Universal првично ја закажа премиерата на „Ticket to Paradise“ на 30 септември 2022 година, но студиото оттогаш го одложи за 21 октомври 2022 година. Сепак, тримесечниот прекин на продукцијата може да го доведе во прашање новиот датум.

Во времето кога беа објавени локациите за државно финансирање и Квинсленд во март минатата година, меѓународната филмска и ТВ продукција беше во подем во Австралија. Земјата побрза да воведе финансиски мерки и мерки на работното место што и овозможија на индустријата за производство на филмови да застане на нозе. Строгите гранични контроли, исто така, ги задржаа на заливот претходните варијанти на коронавирусот.

Сега, сепак, лесно преносливата варијанта на омикрон предизвика бројот на случаи во Австралија повторно да се зголеми нагоре, иако влијанието варира од држава до држава. Квинсленд повторно ги отвори своите внатрешни граници во средината на декември, потег што беше проследен со нагло зголемување на инфекциите.

Властите во вторникот објавија највисоко ниво на смртност во државата во бранот омикрон, со 16 смртни случаи и скоро 16.000 нови случаи. Но, со високи нивоа на вакцинација (повеќе од 88% од населението над 16 години примило две вакцини) локалните здравствени власти известуваат за низок број на хоспитализации. Експертите прогнозираа дека бранот ќе достигне врв до крајот на јануари. (Варајати)